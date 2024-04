A Cavenago il centrodestra punta compatto su Vincenzo Morena. Il consigliere comunale, in quota Fratelli d'Italia, è stato presentato questa mattina, sabato 6 aprile 2024: alle urne il prossimo 8 e 9 giugno sfiderà Giacomo Biffi.

"Pronto per questa sfida"

E' andata in scena questa mattina, sabato 6 aprile 2024, la presentazione ufficiale di Vincenzo Morena, candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative a Cavenago. Teatro del vernissage la centralissima piazza Libertà, che ha ospitato numerosi cittadini desiderosi di conoscere l'avversario alle urne di Giacomo Biffi, attuale vicesindaco e candidato della civica di centrosinistra "Uniti per Cavenago". Morena, consigliere comunale e rappresentante di Fratelli d'Italia, è appoggiato dai tre principali partiti nazionali del centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia) e dalla civica "Insieme per Cavenago". Le quattro forze politiche hanno dato vita al nuovo progetto "Viviamo Cavenago".

"Abbiamo scelto questo nome perché nonostante a volte il lavoro ci porti fuori da Cavenago, la nostra vita quotidiana è qui - ha spiegato Vincenzo Morena - Per me è motivo di grande orgoglio avere l'appoggio di tutti i principali partiti del centrodestra e della lista civica nata cinque anni fa in occasione delle scorse Amministrative. Sono sempre stato animato dalla passione per la politica e credo sia arrivato il momento giusto di provare questa avventura. Grazie a tutta la nostra squadra che ha creduto in me: siamo pronti e carichi. Il nostro è un gruppo molto unito, fatto di persone competenti e desiderose di mettersi in gioco per il bene di Cavenago. Abbiamo già iniziato a incontrare i cittadini di Cavenago e a cercare di carpire le loro esigenze".

"Noi non ci nascondiamo"

Al fianco di Morena i rappresentanti delle tre liste che accompagneranno Fratelli d'Italia nella campagna elettorale. A cominciare da Davide Baragetti, storico esponente della Lega e candidato sindaco nel 2019.

"Sono orgoglioso di rappresentare la Lega: siamo attivi sul territorio da decenni e anche questa volta non ci siamo tirati indietro - attacca l'esponente del Carroccio - A differenza di chi sta dall'altra parte noi non ci nascondiamo: il simbolo del nostro partito, assieme agli altri del centrodestra, è ben visibile in quello della lista. Di là (il riferimento è a "Uniti per Cavenago", ndr) invece preferiscono mascherare quello del Pd... Detto questo, siamo pronti per portare a Cavenago l'esperienza che la nostra coalizione sta avendo a livello nazionale, dove i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Qui non arriviamo da anni facili, stare in opposizione è complicato ma siamo comunque riusciti a portare a casa qualcosa di importante. Sono convinto poi che Vincenzo sia il candidato giusto per Cavenago".

Successivamente è stata la volta di Ambra Piccolo, rappresentante di Forza Italia. Gli azzurri tornano a Cavenago dopo diversi anni di assenza.

"Sono contenta di rappresentare Forza Italia in paese, assieme a Daniele Tufano e ad altri ragazzi - ha spiegato - Siamo giovani e motivati, con tanta voglia di fare. Un ringraziamento da parte nostra agli alleati e in particolare al candidato sindaco Vincenzo Morena. Siamo felici di poter lavorare con lui: sicuramente i partiti sono forti, ma è importante che lo siano anche le persone. E Vincenzo sicuramente lo è".

Una battuta, infine, anche da Mauro Ongetta, rappresentante della civica "Insieme per Cavenago".

"Sono il classico cittadino qualunque, uno di quelli che solitamente si lamenta sui social - ha scherzato Ongetta - Un giorno ho pensato che mi sarei potuto impegnare anch'io per il bene di Cavenago e ho deciso di provare questa esperienza. Il gruppo è forte e sono felice di farne parte insieme".

Il saluto dei politici provinciali e regionali

Alla mattinata erano presenti anche alcuni esponenti provinciali e regionali dei tre partiti. Tra loro Roberto Ceppi, coordinatore provinciale di Monza e Brianza per Fratelli d'Italia.