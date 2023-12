A Cesano Maderno rinviato il Consiglio comunale sul Bilancio. Ieri sera, giovedì, il Centrosinistra non aveva i numeri per respingere la mozione d'ordine presentata dal capogruppo Luca Bosio a nome dell'opposizione.

Slitta la seduta sul Bilancio di previsione

Rinviato il Consiglio comunale che avrebbe dovuto votare il Bilancio di previsione. È successo ieri, giovedì 21 dicembre, a Cesano Maderno dopo che il capogruppo della civica Con Bosio per Cesano, l’avvocato Luca Bosio, a inizio seduta ha presentato una mozione d'ordine a nome di tutta l'opposizione (Con Bosio per Cesano, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega) e sollevato una questione pregiudiziale contestando la convocazione delle ultime riunioni dei capigruppo e chiedendo il rinvio della seduta.

L'opposizione ha abbandonato l'aula

La mozione è stata respinta dalla maggioranza e l’opposizione di Centrodestra, compatta, ha abbandonato l’Aula. Solo allora, da una verifica della segreteria, è emerso che il Centrosinistra non aveva raggiunto la maggioranza assoluta necessaria al respingimento dell'atto (mancava un voto, il tredicesimo). Il segretario generale, Giampaolo Zarcone, ha quindi annunciato il rinvio del Consiglio.

Diverse interpellanze in sospeso

La seduta di ieri sera arrivava dopo due Consigli comunali convocati, martedì pomeriggio e (in via d’urgenza) mercoledì pomeriggio, con la formula della “domanda e risposta” per evadere le diciannove interpellanze rimaste senza risposta al precedente Consiglio dopo l’abbandono dell’Aula da parte dei proponenti, i consiglieri di Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Sedute disertate: "Non regolarmente convocate"

Sedute entrambe disertate dalle opposizioni e convocate, secondo quanto sostenuto ieri sera da Bosio “in palese violazione delle norme regolamentari in quanto non vi è stata una formale convocazione della conferenza dei capigruppo”:

“Non essendo state regolarmente convocate le conferenze capigruppo per l’organizzazione dei lavori delle due sedute di martedì e mercoledì, queste ultime non possono a loro volta ritenersi regolarmente convocate. Conseguentemente, le 19 interpellanze che devono ancora essere discusse impediscono – ai sensi del regolamento – di dare corso a questa seduta di Consiglio comunale”.

La risposta della maggioranza

Le forze di maggioranza (Alleanze Civiche, Partito Democratico, Passione Civica e ViviCesano), in un comunicato congiunto, vedono nel rinvio della seduta un "danno per tutta la città":

"Avremmo dovuto discutere e votare il bilancio di previsione. Invece, in apertura di seduta, la lista Con Bosio per Cesano, in opposizione in Consiglio Comunale, ha di fatto azzerato questa possibilità attraverso artificiose interpretazioni del regolamento e approfittando dell’assenza straordinaria a causa di una brutta influenza di alcuni consiglieri di maggioranza, sindaco Gianpiero Bocca compreso, per proporre una mozione d’ordine e rinviare il Consiglio comunale".

"Lo approveremo nei prossimi giorni"

La seduta del Consiglio comunale avrebbe meritato un confronto democratico tra maggioranza e opposizione per restituire alla città una previsione di attività per il 2024 approvato da chi rappresenta i circa 40mila cittadini e cittadine di Cesano Maderno, ma la lista Con Bosio per Cesano, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno preferito sottrarsi, non rappresentando le istanze di chi da loro si sente rappresentato e causando così un danno alla città. Forse sul bilancio a cui la Giunta e gli uffici stanno lavorando da mesi non avevano nulla da dire? È perfetto così? Ne prendiamo atto, il bilancio lo approveremo comunque nei prossimi giorni.

"Apice di un comportamento scorretto"

Resta il dato politico, che si conferma sconfortante, di un’opposizione che si accontenta di questi piccoli successi e di generare sterili polemiche, anziché dare vita ad un dibattito, anche aspro in aula, nel merito politico di visione della città e di scelte fatte e da fare per il nostro futuro. Il grave atto di ieri sera è però l’apice di un comportamento che troviamo scorretto che nelle ultime settimane è andato gradualmente peggiorando, con i Gruppi Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Con Bosio per Cesano, che non si sono presentati a diversi Consigli Comunali, convocati appositamente per discutere di interrogazioni e interpellanze che gran parte di loro avevano presentato. Il tutto ovviamente con sperpero di energie organizzative e denaro pubblico andato in fumo. A questo punto, immaginiamo che non trovano importanti le domande e le segnalazioni che, rappresentando le istanze dei cittadini, avevano posto al Sindaco e alla Giunta.

"Spettacolo poco dignitoso, non inciderà sui progetti"