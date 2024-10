A Concorezzo dal terzo figlio in poi la mensa è gratis, varate le nuove tariffe per i pasti a scuola

Un’iniziativa importante a favore delle famiglie di Concorezzo. Il Comune, nel piano generale di revisione delle tariffe della mensa scolastica, ha introdotto l’esenzione totale dal terzo figlio in poi. Una riduzione fino a 20 euro al mese è prevista anche per i secondi figli.

La conferma del provvedimento è arrivata stamattina, lunedì 28 ottobre 2024, attraverso un comunicato stampa emanato dall'Esecutivo Capitanio. Si tratta di una decisione che arriva ad un mese esatto dalle polemiche innescate dalle forze di minoranza che avevano attaccato la Giunta rea, secondo loro, di non aver previsto agevolazioni e riduzioni dei costi della mensa.

La polemica

Il bubbone del caro mensa, dicevamo, scoppiò a metà settembre quando le famiglie concorezzesi avevano ricevuto una missiva con la quale la nuova società che gestisce le mense scolastiche, vincitrice del nuovo appalto (quello precedente venne definito nel 2017), aveva ufficializzato che il costo del pasto sarà di 5,70 euro (gli anni scorsi era 4,95 euro). Una comunicazione che non è piaciuta ai genitori i quali avevano prontamente preso carta e penna per chiedere un forte intervento economico all’Esecutivo di centrodestra. A dar manforte ai genitori anche i gruppi di minoranza (La Rondine, Vivi Concorezzo, Pd e Iniziativa Civica) che chiesero un forte intervento dell'Amministrazione comunale in tal senso.

La soddisfazione del sindaco Capitanio

"Rendere gratis il pasto per il terzo figlio rappresenta una scelta che abbiamo fortemente voluto, certi della necessità di aiutare concretamente le famiglie- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio- In un momento storico in cui la società civile dice di voler incentivare la natalità, come Comune con le risorse limitate che abbiamo a disposizione, abbiamo voluto investire proprio sul sostegno dei nuclei famigliari. Oltre all’esenzione totale dal terzo figlio in poi, abbiamo previsto una riduzione della tariffa anche per i secondi figli. In più abbiamo alzato la fascia isee fino a 20mila euro per le tariffe agevolate ampliando, di fatto, la platea di quanti potranno beneficiare della riduzione dei costi. Questi provvedimenti caratterizzano dunque un nuovo piano tariffario che abbiamo voluto progettare in un’ottica di sostegno e attenzione ai bisogni delle famiglie, soprattutto di quelle più fragili".

"Vogliamo proteggere e sostenere le famiglie"

"A fronte della conferma del budget comunale di 200mila euro dedicato alla mensa, abbiamo studiato le fasce di agevolazione e le esenzioni sulla base di dati oggettivi- ha commentato l’assessore all’Istruzione Angela Cantù-. Dopo aver analizzato le caratteristiche demografiche delle famiglie di Concorezzo abbiamo progettato le diverse fasce di esenzione anche alzando l’isee di riferimento. L’esenzione totale dal terzo figlio in poi vuole essere un sostegno concreto alle famiglie numerose che, con coraggio e spesso con fatica, si trovano ad affrontare spese onerose che avere tanti figli comporta. La famiglia è il primo nucleo della società civile e come Comune abbiamo l’obbligo di proteggerla e sostenerla con tutti i mezzi di cui disponiamo".

La tabella delle esenzioni

L’esenzione totale del costo del pasto per il terzo figlio è per tutte le famiglie con isee fino ai 45 mila euro. I provvedimenti nel dettaglio del nuovo piano tariffario in vigore a partire dal 1 gennaio 2025:

Mense scolastiche dal 1° gennaio 2025 per residenti – compresi eventuali centri estivi comunali

Mense scolastiche 1^ figlio con reddito ISEE fino a € 3.000 euro € 1,00

Mense scolastiche 2^ figlio con reddito ISEE fino a € 3.000 euro € 0,80

Mense scolastiche 1^ figlio con reddito ISEE da € 3.000,01 a € 7.500 € 3,00

Mense scolastiche 2^ figlio con reddito ISEE da € 3.000,01 a € 7.500 € 2,00

Mense scolastiche 1^ figlio con reddito ISEE da € 7.500,01 a € 9.500 € 4,50

Mense scolastiche 2^ figlio con reddito ISEE da € 7.500,01 a € 9.500 € 3,50

Mense scolastiche 1^ figlio con reddito ISEE da € 9.500,01 a € 12.000 € 5,00

Mense scolastiche 2^ figlio con reddito ISEE da € 9.500,01 a € 12.000 € 4,00

Mense scolastiche 1^ figlio con reddito ISEE da € 12.000,01 a € 20.000 € 5,35

Mense scolastiche 2^ figlio con reddito ISEE da € 12.000,01 a € 20.000 € 4,35

Mense scolastiche 1^ figlio con reddito ISEE oltre € 20.000 € 5,70

Mense scolastiche 2^ figlio con reddito ISEE oltre € 20.000 € 4,70

Mense scolastiche dal 3^ figlio iscritto al servizio con reddito ISEE fino a € 45.000 ESENTI

Mense scolastiche dal 3^ figlio iscritto al servizio con reddito ISEE oltre € 45.000 € 4,70