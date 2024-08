A Desio in arrivo 30mila euro per le associazioni

A Desio in arrivo 30mila euro di contributi per le associazioni culturali, sociali e d’Arma iscritte all’Albo comunale. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Gli assessori alle Politiche sociali, Fabio Sclapari e alla Cultura, Samantha Baldo: "Un importante impegno verso le associazioni desiane, motore della nostra comunità”.

Un incentivo per le associazioni

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore delle associazioni desiane per il grande lavoro profuso sul territorio e intende sostenerle e valorizzarle attraverso lo stanziamento di 30mila euro per quest'anno e per i prossimi due anni. A tal fine è stato predisposto un bando con l'obiettivo di sostenere economicamente le associazioni nelle loro attività e, parallelamente, favorire maggiori attività sul territorio, oltre che stimolare sempre di più il lavoro in rete, coinvolgendo sempre più associazioni con il Comune stesso.

Approvato il bando

Per sostenere le associazioni desiane la Giunta comunale ha approvato un bando che prevede una somma di 30mila euro per finanziare manifestazioni, interventi e progetti specifici realizzati o da realizzarsi nel corso dell’anno. In particolare, iniziative e programmi di informazione, di formazione, di promozione, di aggregazione sociale, di organizzazione e per prestazioni di interventi e/o servizi, svolte in via continuativa o per attività di tipo occasionale a favore della cittadinanza; servizi finalizzati al funzionamento dell’associazione e/o progetti di rinnovo/implementazione di attrezzature/materiali necessari per lo svolgimento delle proprie attività.

Il commento degli assessori Baldo e Sclapari

Così commentano l'iniziativa gli assessori alla Cultura, Samantha Baldo, e alle Politiche sociali, Fabio Sclapari:

“Come Amministrazione riteniamo che sia importante sostenere il tessuto associativo cittadino, che rappresenta un patrimonio prezioso da tutelare. Per questo abbiamo deciso di mettere a disposizione delle associazioni del territorio, con le risorse del bilancio 2024, 30mila euro per finanziare progetti realizzati e da realizzarsi nel corso dell’anno. Dato il grande numero di associazioni iscritte all'albo comunale, stiamo sperimentando, attraverso questo bando, la possibilità di accrescere il numero di attività rivolte alla cittadinanza, con l'obiettivo strategico di favorire, nei prossimi tre anni, un maggior dialogo e maggiori iniziative sul territorio. Questo bando si aggiunge a tutte le forme di sostegno economico e non che durante l'anno il Comune mette in campo per le attività delle realtà desiane. Questo è per noi un impegno imprescindibile, perché l'associazionismo è il motore della comunità" .

Chi può richiedere il contributo

L’ avviso è riservato alle associazioni culturali, sociali e d’Arma iscritte all’Albo comunale, con esclusione di quelle che hanno già ricevuto contributi e/o agevolazioni, nell’ambito di convenzioni onerose in essere con il Comune, mentre per le associazioni sportive sarà elaborato uno specifico bando. I soggetti che non rientrano in questa categoria, così come previsto dall’articolo 10 del Regolamento per l’iscrizione all’albo delle Associazioni e per la concessione di patrocini, vantaggi economici e contributi comunali, diversi dalle Associazioni, sono esclusi dal bando, ma possono comunque presentare richiesta di patrocinio, vantaggi e contributi economici. Le domande dovranno essere presentate entro le 12 del 30 settembre (per info è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi sociali ai numeri 0362 392.333/330/390 oppure per posta elettronica all’indirizzo: servizisociali@comune.desio.mb.it).