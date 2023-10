A Lesmo finisce un'era: Paola Gregato lascia il Consiglio comunale dopo oltre vent'anni

E' la fine di un'era per la politica di Lesmo: dopo oltre 25 anni di permanenza in Consiglio comunale Paola Gregato, anima della Lega in Brianza, ha rassegnato le proprie dimissioni e lascerà il proprio posto nel Parlamentino.

A Lesmo finisce un'era: Paola Gregato lascia il Consiglio comunale

Una scelta "obbligata" visto che Gregato è stata nominata all'interno del Consiglio per le Pari Opportunità in Regione Lombardia sempre in quota Lega. Un incarico però incompatibile con il ruolo di consigliere comunale, che dunque lascerà a breve. In settimana le dimissioni sono state ufficialmente protocollate e diverranno ufficiali in occasione del prossimo Consiglio comunale in programma per fine mese.

"Ringrazio la Lega per la fiducia riposta nella mia persona per questo incarico e per questa importante opportunità che ho accettato - le parole della diretta interessata - Lascio il mio posto in Consiglio comunale, ma non lascio né Lesmo né i lesmesi. Rimarrò infatti al servizio della squadra di opposizione nelle scelte e nelle azioni politiche che verranno intraprese, continuando a lavorare per il bene della comunità che ho avuto l'onore e l'onere di rappresentare per oltre 25 anni"

Una lunga carriera politica

Paola Gregato era entrata in Consiglio comunale a Lesmo nel 1997, aprendo di fatto una lunga carriera politica che comunque non si esaurisce qui. Prima consigliere, poi assessore alle Politiche sociali e alla Sanità con i sindaci Lucio Malagò e Marco Desiderati, è rimasta in Giunta fino al 2012 sempre in quota Lega. Alle elezioni di quell'anno si candidò a sindaco, ma senza successo. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza, risultando comunque la più votata dai lesmesi, in termini di singole preferenze, alle tornate elettorali del 2017 e del 2022. Tra il 2016 e il 2021 è stata inoltre assessore esterno nel Comune di Biassono, mentre tra il 2009 e il 2014 è stata eletta (all'epoca direttamente dai cittadini) nel Consiglio provinciale con l'allora presidente Dario Allevi.

Cambio della guardia tra senatori

Come detto la surroga in Assise avverrà nelle prossime settimane. Al suo posto, tra le fila della lista di opposizione, "Si Può Fare" entrerà in Consiglio comunale Carlo Colombo, rappresentante di Forza Italia e storico volto della politica lesmese. Alle spalle, anche per lui, un lunghissimo percorso di attività che per buona parte si è intrecciato con quello della collega Gregato.