A Lesmo inizia l'era Montorio: primo Consiglio comunale per la nuova Amministrazione

A Lesmo inizia ufficialmente l'era del sindaco Francesco Montorio: si è tenuto lunedì 27 giugno il primo Consiglio comunale con l'insediamento della nuova Amministrazione.

Clima disteso e sereno per il primo Consiglio comunale del sindaco Francesco Montorio. Il primo cittadino ha giurato sulla Costituzione, un atto di particolare rilevanza formale e sostanziale che lo ha emozionato in maniera particolare:

"Neanche nei miei sogni di ragazzo avrei immaginato di giurare sulla Costituzione. Ringrazio tutti voi presenti, tutte le persone che hanno votato Lesmo Amica e tutti coloro che non ci hanno votato, ma hanno espresso il voto dando la possibilità alla Democrazia di fare il proprio corso. Grazie anche chi non è andato a votare, perché ci hanno ricordato l'impegno di tutti noi: riportare le persone a vivere la comunità. E' una responsabilità che ci dobbiamo prendere tutti insieme. Per questo ringrazio anche le minoranze, alle quali rivolgo un invito di collaborazione, perché dobbiamo lavorare coralmente per il bene del Comune e della comunità"