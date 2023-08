A Limbiate nel 2023 recuperati 1,5 milioni di evasione fiscale. I dati presentanti in Consiglio comunale: risorse entrate grazie alle ingiunzioni di pagamento e agli avvisi del Comune

Nei primi sei mesi del 2023 il Comune ha incassato oltre 1,5 milioni dalla lotta all’evasione. L’importante risultato è stato annunciato nell’ultima seduta di Consiglio comunale dal dirigente del settore finanziario Giuseppe Cogliati, intervenendo sul punto relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e alla variazione di assestamento generale.

"In questi sei mesi per la lotta all’evasione è stato incassato oltre un milione con la riscossione tramite Sorit, mentre con gli avvisi F24 inviati dal Comune sono stati recuperati 600mila euro - ha spiegato il dirigente – sono risultati che permettono di avere una cassa positiva".

Come notato da Cogliati, la lotta all’evasione sta portando risorse importanti, in linea con le aspettative degli amministratori e che permettono di utilizzare le risorse dell’avanzo.

"E’ un lavoro partito sei anni fa ma manca l’ultimo tassello: sentendo i contribuenti che ricevono l’ingiunzione di pagamento, sottolineano l’aspetto che loro non ne sapevano niente di questi avvisi – ha continuato - verificando poi con Sorit è emerso che i cittadini non ritirano le raccomandate e questo li mette dalla parte del torto. Si pensa quindi di sistemare il problema con l’attivazione di una piattaforma digitale, Sorit partirà in agosto con le contravvenzioni al Codice della strada in via sperimentale".