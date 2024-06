A Ronco Briantino inizia la nuova legislatura Colombo: ecco la squadra di governo

Il giuramento, poi il discorso e infine la nomina della sua squadra di governo. Ha inizio così a Ronco Briantino la legislatura di Francesco Colombo. La terza per il neo eletto sindaco, che la fascia tricolore l’aveva già vestita tra il 2004 e il 2014.

A Ronco Briantino inizia la nuova legislatura Colombo

"Chissà se mi ricordo ancora come si fa", ha esordito scherzando il primo cittadino, visibilmente emozionato mentre giura sulla Costituzione nonostante le spalle già piuttosto larghe di chi non è nuovo all’esperienza amministrativa.

"E’ piacere e un onore essere qui oggi, anche se non l’avrei mai detto dopo i due mandati già svolti - ha aggiunto Colombo nel proprio discorso d’insediamento di ieri sera, giovedì 20 giugno - Ripartiamo però con rinnovato entusiasmo, sicuri di poter contare sulla collaborazione di cittadini e consiglieri. E in tal senso confido in un confronto costruttivo e leale con la minoranza. Sarà necessario il contributo di tutti per rendere Ronco un paese più bello in cui vivere".

Ecco la squadra di governo

Al suo fianco la nuova Giunta. Confermati Federico Berruti, che sarà anche vicesindaco, al Bilancio e Giusi Crippa all’Istruzione; le novità sono rappresentante da Mauro Di Toro all’Ambiente e Alessandra Ripamonti, che raccoglie il testimone del fratello Alberto (assessore uscente) e del compianto papà Angelo, ricevendo le deleghe alle Politiche sociali. Ripamonti che è stata anche nominata capogruppo per "Vivere Ronco":

"Alle urne i cittadini hanno sancito una piena e netta fiducia in questa squadra, accordata per la conoscenza del territorio, la gestione oculata delle risorse e l’impegno profuso nel corso degli anni: per il futuro sono stati posti nuovi e importanti traguardi e questa rappresenta una sfida per tutti noi. Il dialogo e il confronto costruttivo con la minoranza sarà essenziale per il benessere della comunità".

Per la maggioranza completano il Consiglio comunale: Riccardo Turconi, Federica Colombo, Modesto Bianco e Andrea Frisella.

L'opposizione annuncia già battaglia

Dall’altra parte della barricata, tra i banchi dell’opposizione di "Progetto Ronco", il ruolo di capogruppo è stato ovviamente assegnato al candidato sindaco Amedeo Tia, uscito sconfitto alle ultime elezioni e alla prima esperienza amministrativa:

"Auguro una legislatura ricca di successi. Non di parte, ma di tutti i ronchesi. Riprendo le parole della collega per quanto riguarda la collaborazione e il dialogo, che saranno fondamentali per garantire un impegno teso a riprendere quel declino che abbiamo percepito nel paese durante la campagna elettorale. Ronco è un bene prezioso che va conservato: non faremo sconti, vigileremo sull’azione della maggioranza"

Con Tia, in Assise, anche Giuseppe Pugliese, Davide Misani e Maria Colombo.