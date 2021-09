La considerevole attenzione ottenuta da parte degli operatori economici ha indotto il Comune di Seregno a prorogare i bandi di “Seregno Riparte!”, contributi economici riservati alle imprese messe in difficoltà dalle chiusure imposte per l’emergenza sanitaria.

A Seregno prorogati i bandi per i contributi alle imprese

C'è tempo fino al 29 ottobre per presentare una candidatura sia al Bando Ristori che a quello per l’innovazione tecnologica. Nella medesima data scadrà anche il bando per il sostegno alle misure di efficientamento energetico.

Ad oggi sono 279 le imprese beneficiarie dei contributi del Bando Ristori, espressamente finalizzato alla parziale compensazione delle diminuzioni di fatturato tra il 2020 ed il 2021.

Oltre mezzo milione la somma già liquidata (536.400 euro per la precisione), mentre altre domande sono attualmente oggetto di istruttoria. Inizialmente il bando prevedeva la disponibilità di un ammontare complessivo di 200mila euro, che è stato più che triplicato con due rifinanziamenti successivi.

Ventuno, invece, i beneficiari già individuati (19 aziende e due lavoratori autonomi) come destinatari del contributo per l’innovazione tecnologica: 90.558,21 euro la somma effettivamente liquidata per interventi mirati alla sicurezza informatica e allo smart working. Anche qui sono in corso le valutazioni istruttorie di alcune pratiche. Le risorse ancora disponibili da erogare sono circa 40 mila euro.

Efficientamento

Per il bando volto a premiare gli interventi di efficientamento energetico, bando pubblicato in un momento successivo rispetto agli altri, le candidature stanno cominciando ad arrivare in questi giorni. In questo caso, le risorse a disposizione ammontano complessivamente a 70 mila euro. Il testo integrale dei bandi è reperibile sul sito www.comune.seregno.mb.it.