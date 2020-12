A Seveso salgono a 50 i decessi per coronavirus.

Sono 1.437 i contagiati, 50 i cittadini deceduti per coronavirus

L’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza ha aggiornato il sindaco di Seveso, Luca Allievi, riguardo al numero delle persone contagiate da virus Covid-19 residenti nel Comune. Il bollettino riporta ora 1.437 nominativi, di cui i deceduti sono diventati 50. Negli ultimi 14 giorni hanno infatti lasciato la comunità 5 persone, tutte di età superiore agli 80 anni.

I guariti sono 1.280

Sempre nelle ultime 2 settimane, dunque, il numero dei contagiati è aumentato di 79 unità. Tra i 1.387 trovati positivi al tampone, 58 sono attualmente assistiti a domicilio e 1.280 sono guariti (in 165 negli ultimi 14 giorni).

Positiva al Covid un insegnante della scuola Toti

Per quanto riguarda l’incidenza dei contagi sull’attività didattica in presenza, sempre nelle ultime 2 settimane è stata riscontrata positività al virus Covid-19 di un insegnante della scuola primaria Enrico Toti, la cui classe è stata posta in isolamento domiciliare.

L’invito è di non abbassare la guardia

Nonostante i dati trasmessi dall’ATS Brianza registrino una tendenza al miglioramento della situazione emergenziale, si raccomanda di non abbassare la guardia e proseguire nelle buone pratiche per contrastare e contenere il contagio da coronavirus: lavarsi spesso le mani, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare le strette di mano e gli abbracci, usare la mascherina, evitare luoghi affollati. Si invita altresì a limitare le uscite consentite dai decreti e dalle ordinanze dei vari Enti di governo e a essere prudenti in occasione di tutti i necessari spostamenti.

