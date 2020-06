“Abbandono la politica, non mi ricandido”

Il leader di ImmaginArcore Carlo Zucchi getta la spugna. Dopo dieci anni di politica attiva questa mattina, venerdì 5 giugno 2020, il consigliere comunale ed candidato sindaco quattro anni fa, ha annunciato che al termine della legislatura si ritirerà dalla politica.

E lo ha fatto attraverso un lungo messaggio postato sulla sua pagina Facebook.

“Un “Vecchio” Uomo Politico, il 5 giugno di qualche anno fa, disse: “Non avremo futuro se non metteremo al centro due parole, moralità e legalità. Lavorate tutti, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, dialogando con i cittadini, con la fiducia per le battaglie che abbiamo fatto, per le proposte che presentiamo, per quello che siamo stati e per quello che oggi siamo”.

E’ passato qualche anno, da quando decisi di occuparmi di politica e il tempo è trascorso così rapidamente che risulta sempre difficile comprendere se gli anni trascorsi siano stati pochi o forse troppi.