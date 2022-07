Ex clinica Santa Maria, accordo fra Comune e Arexpo

Una stretta di mano e la firma sull’accordo per la riqualificazione dell’ex clinica Santa Maria di Seregno. Comune di Seregno e Arexpo hanno avviato formalmente il progetto del nuovo Polo dell’Innovazione.

Ex clinica Santa Maria, accordo fra Seregno e Arexpo

Questa mattina, lunedì 18 luglio, è stato sottoscritto l'accordo fra il Comune di Seregno e Arexpo per il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex clinica Santa Maria, che verrà abbattuta entro la fine di agosto. A Palazzo Landriani Caponaghi hanno firmato il sindaco, Alberto Rossi, e l’amministratore delegato di Arexpo, Igor De Biasio.

Il progetto del Polo dell'innovazione

Sulle ceneri del fatiscente immobile in centro, abbandonato dal 1971, sorgeranno il nuovo Its - Istituto tecnico superiore, laboratori, spazi per le piccole e medie imprese innovative oltre a start-up, incubatori e laboratori di fabbricazione digitale (Fab-lab). Arexpo (società privata a maggioranza pubblica) è chiamata a individuare le modalità con cui sviluppare l’intervento, attraverso la definizione di un cronoprogramma e la stesura del piano economico e finanziario.

La soddisfazione del sindaco Rossi

"Abbiamo raccolto una sfida importante e suggestiva, acquisire una delle aree più a lungo abbandonate e dismesse del tessuto urbano e trasformarla in un’opportunità di crescita, sviluppo ed evoluzione della nostra città", le parole del primo cittadino. Per De Biasio si tratta di "un progetto entusiasmante, che guarda avanti per rendere la città più attrattiva", nonché un esempio virtuoso di partnership fra soggetti pubblici.

