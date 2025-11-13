Il sindaco Alberto Rossi e l'assessore Giuseppe Borgonovo hanno incontrato una delegazione del circolo locale, che aveva criticato il Piano integrato d'intervento presentato dall'operatore privato

A Seregno continua il dibattito sulla rigenerazione urbana dell’ex area Dell’Orto in centro città. Incontro fra il sindaco Alberto Rossi e il circolo Acli, che aveva espresso dure critiche al Piano integrato d’intervento presentato dal privato.

Piano ex Dell’Orto, confronto fra Comune e Acli

Nei giorni scorsi il sindaco, Alberto Rossi e l’assessore all’Urbanistica, Giuseppe Borgonovo, hanno incontrato una delegazione del circolo Acli, guidata dal presidente Giovanni Gianola. All’incontro ha partecipato anche Elena Granata, consulente dell’Amministrazione per la redazione del nuovo Piano di governo del territorio. La riunione è stata un’occasione di confronto nel percorso di riqualificazione dell’area privata ex Dell’Orto, situata tra via Cavour e via San Rocco.

La tutela dell’interesse pubblico

Nel corso dell’incontro, dopo il dossier preparato dalle Acli sul tema, l’Amministrazione ha illustrato lo stato del dialogo in corso con la proprietà dell’area, evidenziando i principi che guidano il lavoro: la tutela dell’interesse pubblico, il contenimento dell’impatto ambientale e

viabilistico e la condivisione di valori generali ampiamente riconosciuti da tutti i partecipanti. La riunione si è svolta in un clima di cordialità e confronto.

Le Acli: “Rigenerazione urbana sostenibile”

L’Amministrazione ha ascoltato con attenzione i temi centrali proposti nel dossier delle Acli, nel quale sono elencate numerose critiche al progetto presentato dal privato, in larga prevalenza residenziale: equità abitativa e housing sociale, redistribuzione della rendita urbana, partecipazione civica strutturale e visione complessiva di una rigenerazione urbana giusta e sostenibile.