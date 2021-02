Agrate dà il benvenuto ai nuovi nati con un voucher da 50 euro e un cofanetto di libri. La bella iniziativa degli assessorati alle Politiche sociali e alla Cultura.

Agrate dà il benvenuto ai nuovi nati con un voucher da 50 euro e un cofanetto di libri

Un kit per dare una mano al portafogli e uno per aiutare la crescita del nuovo arrivato e, perché no, anche dei suoi genitori. Un doppio regalo voluto dall’Amministrazione comunale di Agrate Brianza che ha così voluto far sentire la propria concreta vicinanza ai nuovi agratesi, venuti al mondo, alle loro mamme e ai loro papà. Si tratta di un doppio kit di «Benvenuto ad Agrate», voluto dagli assessorati alle Politiche sociali e alla Cultura, guidati rispettivamente da Carmen Collia e Margherita Brambilla.

Voucher da 50 euro

In collaborazione con l’Azienda Speciale Servizi Agrate Brianza, il Comune regala un voucher del valore di 50 euro per l’acquisto di prodotti per la prima infanzia, da spendere nelle due farmacie comunali del Polo sociosanitario e di Omate.

Kit Nati per leggere

Al buono si aggiunge il «Kit Nati per Leggere». Si tratta di un cofanetto contenente alcuni libretti, dei cd musicali, degli opuscoli sull’importanza di leggere per l’avvio alla lettura dei bimbi e l’invito a iscriversi alla biblioteca comunale con la presentazione dei servizi offerti. «Nati per Leggere» è infatti un progetto di promozione della lettura che mira a creare in famiglia l’abitudine di leggere insieme fin da piccolissimi.

“Il comune al vostro fianco”

“Essere genitori è un’esperienza bellissima ed entusiasmante, ma sappiamo anche quante responsabilità e difficoltà essa comporti: il mantenimento materiale dei figli, oltre alla loro educazione civica, morale e fisica, richiedono impegno, intelligenza, pazienza senza fine – si legge nella lettera inviata dal sindaco Simone Sironi nei giorni scorsi ai genitori dei nuovi nati – Provo un grande senso di gratitudine nei vostri confronti, e ho il piacere di comunicarvi che l’Amministrazione comunale di Agrate, nelle varie tappe del vostro percorso, cercherà di essere al vostro fianco insieme alle tante realtà associative del paese: l’ampia e qualificata offerta di servizi e strutture nel campo dell’istruzione, della socialità, dello cultura e dello sport è solo una parte di ciò che è a vostra disposizione per rendere la vita della vostra famiglia ricca di esperienze significative. So bene quante risorse, umane ed economiche, siano e saranno continuamente necessarie a dei neo-genitori come voi”.

Tutorial per ritiro e utilizzo