Al via i lavori per la costruzione della nuova caserma della Polizia locale

Partiranno la prossima settimana, presumibilmente dal 29 agosto 2022 i lavori che porteranno a San Fiorano, tra via Garibaldi e via Grandi, il nuovo comando della Polizia Locale di Villasanta.

Insieme alla nuova struttura saranno completate le altre opere di urbanizzazione previste nell’area, così da garantire l’incremento dei parcheggi sui lati di via Garibaldi e via Grandi e la realizzazione dell’area a verde pubblico al cui interno sarà inserita la ciminiera della ex Tessitura Enrico Tronconi, conservata e recuperata a testimonianza della storia industriale di questa parte del paese, così come il cancello in ferro battuto di accesso al futuro comando. L’intervento è inserito nel Piano Attuativo del 2013, e successiva variante del 2018, che interessa l’ex fabbrica, attiva dall’inizio del ‘900 fino agli anni ’70 e demolita nel 2019 dopo decenni di inattività.

Il progetto

Il progetto prevede la demolizione e la costruzione ex novo. Va precisato che il nuovo edificio manterrà la struttura originaria, resa però conforme alla nuova funzione e arricchita, al contempo, da elementi contemporanei, così da garantire sostenibilità ed efficienza energetica.

Nel dettaglio, il comando si svilupperà su due piani fuori terra, per un totale di circa 232mq, e prevederà tutti gli spazi necessari a mettere la Polizia Locale di Villasanta nelle condizioni di operare al meglio. Sono infatti previsti:

• Al piano terra: 3 uffici, 2 spogliatoi con bagno e doccia, ingresso con sala d’attesa, archivio, camera di sicurezza e ulteriore bagno;

• Al primo piano, un ufficio e un locale tecnico;

• L’edificio secondario sarà disposto su un unico piano per 55mq, e sarà destinato a magazzino per le attrezzature della Polizia Locale e della Protezione Civile.

La soddisfazione dell'assessore Sormani