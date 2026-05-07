Al via la riqualificazione del centro natatorio

L’Amministrazione Comunale di Seregno e SPORT PLUS hanno comunicato che prenderanno avvio i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo Natatorio Comunale “U. Trabattoni” di via Colombo 12.

L’intervento

Le opere – previste dal Project Financing di cui IN SPORT (e, successivamente, tramite operazione societaria straordinaria all’interno del medesimo Gruppo, SPORT PLUS) è risultata aggiudicataria – avranno una durata di 14 mesi e apporteranno un importante rinnovamento alla struttura sportiva attraverso, il rifacimento totale dell’Unità Trattamento Aria (UTA) delle vasche interne e degli spogliatoi, per una migliore qualità dell’aria, l’installazione di nuovi impianti di filtrazione sia delle vasche interne sia delle vasche esterne, la sostituzione completa delle canalizzazioni degli spogliatoi, l’innalzamento della vasca ludico-didattica interna per consentire l’installazione di una nuova vasca di compenso, l’installazione di un nuovo acquascivolo nella vasca ludico-didattica interna, per il divertimento dei

bambini, la ristrutturazione completa degli spogliatoi maschili e femminili, per un miglior confort generale, la ristrutturazione completa dell’area reception, la riqualificazione edile ed impiantistica della palestrina pre-natatoria.

Per quanto concerne la parte relativa all’impianto tennis / padel i lavori previsti sono il rifacimento superfici (con materiali di ultima generazione) di gioco di n. 2 campi da tennis coperti, il rifacimento superfici (con materiali di ultima generazione) di gioco di n. 2 campi da tennis scoperti, l’ installazione n. 3 campi da padel coperti, la ristrutturazione completa degli spogliatoi e dell’area tennis e padel.

I tempi

L’azione coordinata tra il Comune di Seregno e SPORT PLUS ha consentito di individuare tempistiche di intervento finalizzate a ridurre al minimo i momenti di chiusura completa delle strutture: circa meno di quattro settimane a partire dal 25 maggio per il Centro Natatorio (data di avvio del lotto dedicato dei lavori) e la sola stagione estiva per il comparto tennis limitatamente agli impianti al coperto (saranno regolarmente utilizzabili i campi all’aperto).

La piscina estiva sarà aperta al pubblico dalla seconda metà di giugno, così come il servizio Camp Estivo, mentre il riavvio delle attività sportive natatorie e tennistiche è previsto per la metà del mese di Settembre.

A tutti gli iscritti sarà regolarmente garantita la sospensione del proprio abbonamento per il tempo dei lavori e il conseguente recupero successivo e, per chi lo vorrà, vi sarà la possibilità di proseguire temporaneamente le proprie attività fisiche presso gli altri centri sportivi del Gruppo IN SPORT

L’attività delle associazioni sportive che utilizzano l’impianto sarà garantita con il temporaneo utilizzo di altri impianti del Gruppo IN SPORT del circondario, come concordato con le associazioni stesse. Sarà inoltre garantita la disputa del Tradizionale Trofeo Città d Seregno (organizzato dal Nuoto Club Seregno) nel Centro

Natatorio della Porada.

Per tutto il periodo dei lavori rimarrà comunque aperta la linea di comunicazione con la segreteria del Centro Sportivo: 0362-229097, seregno@sportplussrl.it , Pagina Facebook “Sport Plus Seregno”.

I commenti

“L’avvio degli attesi interventi di riqualificazione rappresenta un passaggio strategico per la nostra città – ha detto il sindaco Alberto Rossi – Il Centro Sportivo Natatorio ‘Umberto Trabattoni’ è da mezzo secolo un punto di riferimento per lo sport, la socialità e il benessere della comunità seregnese, e con questi lavori vogliamo restituire ai cittadini una struttura ancora più moderna, efficiente e accogliente. I disagi temporanei saranno limitati il più possibile, nella logica di un investimento necessario e lungimirante che guarda al futuro e alla qualità dei servizi offerti. Dalla collaborazione con SPORT PLUS, ci attendiamo una crescita della qualità del Centro Natatorio, attraverso una gestione altamente professionale. Ci attendiamo inoltre che le rinnovate strutture possano costituire un importante punto di riferimento anche lo sport agonistico a tutti i livelli”.

E Gionatan Menga, Amministratore Unico di SPORT PLUS, ha aggiunto:

“È una nuova visione per lo sport e la Comunitàseregnese. Questo intervento rappresenta una sfida ambiziosa, intrapresa congiuntamente dal Sport Plus come parte del Gruppo In Sport e dalla Civica Amministrazione. In un’epoca segnata da profonde incertezze economiche e dal drastico aumento dei costi delle materie prime, abbiamo scelto di non arretrare, puntando con determinazione sulla rigenerazione del nostro patrimonio sportivo. L’obiettivo è consegnare alla cittadinanza un centro d’eccellenza: un polo tecnologicamente avanzato e a basso impatto ambientale, capace di rispondere alle esigenze del presente senza gravare sul futuro. È un passo che ci consente di stringere ancora di più il nostro legame con la città, con le realtà sportive con le quali collaboriamo già da diversi anni sia sotto il profilo agonistico sia per lo sport di base e con il tessuto associativo dedicate al sociale e alle persone con disabilità”.

Per Paolo Mele, Amministratore Delegato di IN SPORT “si tratta di uno sforzo molto importante per il Gruppo In Sport e per l’Amministrazione Comunale che, in un contesto di evidente e pesante crisi economica dettata dagli effetti della guerra e dal “caro energia”, con coraggio hanno scelto comunque di investire per mettere

a disposizione degli iscritti e della cittadinanza, per i prossimi anni, un impianto sportivo profondamente rinnovato ed efficiente dal punto di vista energetico. Lo sport inteso come momento di socializzazione e, soprattutto, come strumento per il benessere, la salute e la prevenzione deve necessariamente poter contare su impianti moderni, funzionali, sostenibili, accoglienti ed inclusivi”.