Albiate, Fratelli d'Italia "scarica" la Lega e si accorda con Forza Italia per candidare il vicesindaco

Fratelli d'Italia scarica la Lega e ufficializza l'accordo raggiunto con Forza Italia in vista delle elezioni comunali di giugno ad Albiate a sostegno del vicesindaco Gabriel Usai.

Ad Albiate sarà sfida a tre per la poltrona di sindaco

Ad annunciarlo una nota congiunta, diramata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile dai segretari provinciali dei due partiti, Luca Veggian per Forza Italia e Roberto Ceppi per il partito della premier Giorgia Meloni. Gabriel Usai, classe 1988, sarà dunque il candidato sindaco del centrodestra in rappresentanza di Forza Italia, Fratelli d'Italia, della lista civica SiAmo Albiate e dell'Udc.

E' l'ennesimo colpo di scena nelle difficili trattative che hanno contrassegnato nelle ultime settimane la scelta delle candidature e degli accordi nel centrodestra di Albiate, dove a sfidarsi a questo punto saranno tre contendenti: il vicesindaco Usai, l'assessore Yuri Volpi sostenuto dalla sola Lega e Vanessa Gallo, candidata del centrosinistra di Uniti per Albiate.

Il dietrofront dopo la fuga in avanti

La «fuga in avanti», almeno a livello locale, era arrivata martedì 9 aprile, con i segretari albiatesi di Lega e Fratelli d’Italia che avevano annunciato la corsa a due a sostegno dell’assessore lumbard uscente, Volpi.«Possiamo dire di averci tentato in diversi modi, ma sembra proprio che manchi la volontà», aveva esordito così il segretario della Lega di Albiate, Alberto De Mori. «Il nostro scopo sarebbe una lista unitaria, espressione dei tre principali partiti del centrodestra», aveva rincarato la dose l’omologo di Fratelli d’Italia, Alberto Sanseverino.

«Noi due siamo pronti a correre insieme con questo obiettivo: da tempo aspettiamo Forza Italia, ma invano. Quando due forze politiche si trovano d’accordo nel sostenere un candidato comune, condividendo gli obiettivi per migliorare e continuare l’azione dell’amministrazione uscente, la terza forza potrebbe arricchire e contribuire, senza rimanere ostaggio di pregiudizi infondati di questa o quella persona», avevano concluso i due esponenti locali.

I segretari albiatesi De Mori e Sanseverino avevano fatto sapere anche del possibile appoggio di Diego Confalonieri, ex sindaco di Albiate, «persona molto apprezzata per il suo operato», che - dicono - «si è manifestato disponibile a partecipare alla competizione, sostenendo il candidato del centrodestra, che Lega e Fratelli d’Italia hanno individuato nell’assessore Volpi, ritenuto da entrambe le forze il più adatto per ricoprire il ruolo di prossimo sindaco di Albiate».

Sull'altro fronte quello di Forza Italia, invece, la candidatura di Usai era stata ferma e ufficializzata in un comunicato che lasciava però la porta aperta proprio a Fratelli d'Italia: "Rimaniamo in attesa dell'eventuale sostegno a Gabriel Usai di altre forze politiche di centrodestra, in particolare quelle citate nel comunicato della Lega, che a livello provinciale, ad oggi, non hanno ancora scelto quale candidato sostenere", faceva sapere il partito azzurro in una nota dello scorso fine settimana.

E l'accordo con Fratelli d'Italia alla fine è stato raggiunto proprio nelle scorse ore a livello provinciale, sconfessando la fuga in avanti del referente albiatese del partito di Giorgia Meloni. Il segretario Ceppi ha ufficializzato infatti insieme al coordinatore provinciale di Forza Italia Luca Veggian il sostegno al vicesindaco uscente Gabriel Usai, ritenuto "il miglior candidato per vincere e dare continuità al buongoverno di centrodestra".