Aliprandi segretario della Lega di Limbiate

Massimiliano Aliprandi è il nuovo segretario cittadino della Lega di Limbiate. Aliprandi, che è anche capogruppo in Consiglio comunale a Novate Milanese era già stato nominato referente della sezione ad ottobre, in seguito alle dimissioni di Roberto Di Prima. A conclusione del congresso cittadino, il 49enne limbiatese è stato eletto ufficialmente segretario della sezione locale. Durante l’assemblea il Carroccio ha confermato la collaborazione con l’attuale maggioranza, contestualmente all’impegno a portare avanti obbiettivi, progetti e ideali della Lega.

"Impegno e serietà i nostri capisaldi"

"L’impegno e la serietà saranno i capisaldi su cui il gruppo consiliare, l’assessore e tutta la sezione muoveranno i loro passi, iniziando già da ora a costruire un percorso per le prossime elezioni amministrative con il resto del Centrodestra" ha commentato il neo segretario, che nella Lega è anche vice responsabile del dipartimento per la Sicurezza e l’immigrazione e vice presidente della Consulta nazionale. Eletti anche i componenti del nuovo consiglio direttivo: Romina Schiesaro (attuale capogruppo in Consiglio comunale), Bruno Sbaglia, Giorgio Spadola, Antonio Spinelli.