Vivace dibattito in Consiglio sull’aumento dell’Imu

Prima di Natale a Seregno una doppia seduta del Consiglio comunale per approvare il Dup, il Documento unico di programmazione e il Bilancio di previsione del triennio 2026-2028, con il voto contrario delle minoranze. Vivace dibattito in aula per l’aumento dell’aliquota dell’Imu, lo 0.04 per cento per la categoria “altri immobili”: da 1,02 a 1,06 per cento.

Aumenta l’aliquota Imu

In assise l’incremento dell’aliquota Imu è stato evidenziato dal segretario della Lega, Edoardo Trezzi: “Già il commercio a Seregno è un disastro, così date un bell’aumento di 60 euro per ogni attività commerciale. Questa è la vostra visione e il vostro aiuto”.

“E’ la prima volta dall’inizio della nostra Amministrazione, un piccolo incremento della pressione fiscale – ha spiegato il sindaco, Alberto Rossi – È una scelta che abbiamo ritenuto necessaria, accompagnata a una revisione della spesa in parte corrente di circa il 4 per cento, ma senza toccare alcun servizio”.

I minori trasferimenti dallo Stato

Rossi ha aggiunto che “l’incremento dell’aliquota nasce in un contesto storico che non possiamo ignorare o sottovalutare. Lo Stato negli ultimi anni ha scelto di tagliare risorse ai Comuni: sono stati tagli verticali generalizzati, ma anche tagli che colpiscono capitoli particolarmente delicati, come quello dei minori stranieri non accompagnati. Quest’anno i 100 euro di ristoro dello Stato sono diventati 35”. Il sindaco ha quantificato in 900mila euro i minori trasferimenti dello Stato, a fronte di un introito dall’Imu che aumenta di 550mila euro con la nuova aliquota. “Ricordo sempre che stiamo parlando dei proprietari dei negozi e non dei commercianti, che solo in pochissimi casi sono i proprietari”, la conclusione del primo cittadino.