Alunni disabili senza educatori: scoppia la polemica

"Dieci bambini e ragazzi con disabilità sono senza assistenza educativa a scuola" la denuncia del consigliere d'opposizione Cristiano Crippa (Con Bosio per Cesano) in Consiglio comunale. Il dato è emerso durante la discussione dell’ordine del giorno che riguardava il rinnovo fino al 2031 del contratto al Consorzio Desio-Brianza, l’azienda speciale consortile di cui il Comune è socio e che in città gestisce, tra i tanti servizi, anche l’assistenza educativa scolastica per minori con disabilità.

"Moralmente inaccettabile confermare il servizio per nove anni"

Intervenuto in Aula, l’esponente di minoranza ha sollevato diverse criticità, arrivando a bollare come "moralmente inaccettabile" la richiesta di confermare il Codebri per altri nove anni, pur rimarcando "l’importanza dei servizi offerti" dalla stessa Azienda. "Le domande per aderire al servizio di assistenza educativa scolastica per minori con disabilità da parte degli utenti arrivano generalmente verso maggio, ed è quindi da giugno che si sa quante saranno le ore da destinare e le cooperative possono procedere con la ricerca del personale" ha analizzato Crippa nel corso delle due ore di dibattito.

La delibera è passata senza i voti della minoranza

"Codebri è una realtà che fattura circa 12 milioni di euro a cui il nostro Comune versa oltre un milione all’anno tra quota associativa e servizi usufruiti, che per nove anni sono più di 9 milioni. Non proprio noccioline" ha aggiunto prima di annunciare il voto contrario del suo gruppo alla delibera (alla fine passata con i soli voti della maggioranza: contrari Con Bosio per Cesano, Lega e Fratelli d’Italia, astenuta Forza Italia): "Ogni bambino ha lo stesso diritto di frequentare la scuola e di vivere al meglio la propria vita. Nessuno deve essere lasciato indietro". Ad oggi, su 151 richieste, sono 8 (e non più 10) quelle ancora in attesa di risposta.

Le rassicurazioni della maggioranza

"Controllo e vigilanza da parte dei Servizi sociali continueranno ad esserci come ci sono sempre stati" ha tenuto a precisare il sindaco Gianpiero Bocca durante il dibattito consiliare. E ha aggiunto: "Conosco l’esperienza professionale e l’impegno quotidiano della nostra Azienda che, proprio perché è nostra, abbiamo tutto l’interesse perché possa rendere un servizio migliore". A rendere merito al livello dei servizi garantiti dal Codebri in città anche l’ex sindaco oggi consigliere regionale per il Pd Gigi Ponti: "Non siamo di fronte a una incapacità di gestione del servizio ma a una impossibilità di erogare il servizio per la mancanza di figure professionali che siano in grado di coprire il bisogno".