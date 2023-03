Andrea Romano di ricandida sindaco Nova Milanese. Il prof di musica in pensione si ripresenta con la sua lista civica e annuncia: "Porte aperte ad eventuali alleanze".

Romano ci riprova

Mancano ormai poco più di due mesi alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio. A Nova Milanese però, il primo a fare un passo è Andrea Romano, professore da poco in pensione. Consigliere comunale capogruppo della lista civica "Noi con Andrea Romano", ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco per le nuove elezioni.

"Cinque anni fa l'11% ci ha premiato. Un risultato eccellente. E queste persone meritano di essere rappresentate in Consiglio. Il confronto con i componenti della lista è sempre stato costante. Ora l'auspicio è che ci possano essere nuovi alleati. Noi comunque ci siamo, siamo aperti a condividere le nostre idee e i nostri progetti" sottolinea.

Romano, cinque anni fa, aveva lasciato il Centrodestra dopo che venne presa la decisione di candidare Eugenio Pizzigallo:

"Sono convinti che io abbia fatto perdere il Centrodestra. In realtà io non ho fatto vincere il candidato di Centrodestra, è una cosa diversa. Un candidato che era stato imposto. La decisione di dimettersi da consigliere dopo la sconfitta è un segno di come fosse più interessato a sé che al ruolo che avrebbe potuto ricoprire".

Apertura a nuove alleanze

Un'apertura rivolta in particolare agli scontenti, soprattutto al Centrodestra. Con Romano che potrebbe anche pensare ad un passo indietro:

"A patto di trovare un programma condiviso e una candidatura autorevole - sottolinea - Non ci poniamo paletti tra Centrodestra e Centrosinistra. Chiaramente la critica è rivolta soprattutto all'Amministrazione di Centrosinistra, per cui è più facile pensare ad una possibile alleanza con il Centrodestra. Ancora però non ho parlato con nessuno di loro. Gli altri candidati? Penso che Fabrizio Pagani possa ricandidarsi. Laura Barzaghi? Non credo, visto anche il risultato alle ultime regionali. Massimo Cattaneo? Ho parlato con lui in maniera ufficiosa".

Nel frattempo Romano ha annunciato anche i nomi di quelli che saranno alcuni componenti della propria lista. Tra loro Monica Cezza, già in lista cinque anni fa e Giuseppe Natale, assessore sotto la Giunta Brioschi (1999-2003) proprio al fianco di Romano.

Critiche e programma

Da parte di Romano non sono mancate critiche nei confronti della Giunta Pagani, ma anche un accenno di quelli che saranno i punti chiave del programma.

"Le critiche principali sono rivolte alla questione legata a piazza Gioia. Sono state investite grandi risorse a bilancio, ma per noi non era mai stata una scelta prioritaria. Avremmo sempre preferito rifare la scuola media di via Biondi. Abbatterla e realizzare un nuovo edificio, magari in via Brodolini vicino al centro sportivo - afferma Romano - Proprio in merito alla gestione del centro, sono anni che il sindaco ha promesso una gestione funzionale. Il Comune ha voluto tenere troppo per sé".

Parole chiave del programma sono invece manutenzione e sicurezza: