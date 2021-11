Aperto il bando per l'iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale

A Vimercate

Le domande online dal portale dei servizi demografici.

É aperto a Vimercate il bando per l'iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio elettorale. Ecco tutti i requisiti per fare domanda.

Scrutatore di seggio, a Vimercate aperto il bando per l'iscrizione

Lo scrutatore é colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente di seggio e al segretario concorre a formare il seggio.

Nella comunicazione ufficiale diffusa l'Amministrazione comunale rende noti anche i requisiti per l'iscrizione:

- essere cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune di Vimercate;

- essere in possesso di diploma di scuola media inferiore;

Mentre non possono iscriversi i dipendenti del Ministero dell'Interno, Ministero dei Trasporti, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; gli appartenenti alle Forze Armate in servizio; i medici provinciali e condotti; gli Ufficiali Sanitari; i Segretari Comunali; i dipendenti Comunali addetti o candidati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali; i candidati alle elezioni per i quali si svolge la votazione.

Il bando resterà aperto fino al 30 novembre. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione di anno in

anno. L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di gennaio successivo.