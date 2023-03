Appello per la Comunità energetica rinnovabile

Un vero e proprio appello per partecipare alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile di Desio: a lanciarlo è stata l'Amministrazione comunale

Un sostegno per la Comunità energetica rinnovabile

Il Comune di Desio punta forte sulla sostenibilità ambientale, adottando strategie e azioni di efficienza energetica legata a benefici sociali, ambientali e economici. E così, dopo l’incontro pubblico che ha avviato il percorso di promozione sul territorio per la costituzione delle cosiddette “Comunità Energetiche Rinnovabili” (CER), l'Amministrazione comunale intende effettuare una ricognizione finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati del territorio, con lo scopo di aderire al percorso per la loro istituzione. "Quello dell'energia e dell'autosuffcienza energetica è un tema di primaria importanza - spiega Andrea Villa, vicesindaco e sssessore all'Ambiente, Ecologia ed Energia - La Lombardia è una tra le prime regioni ad essere partita con le Comunità energetiche rinnovabili ed in questo contesto anche la città di Desio può dare un contributo importante. Con questo bando vogliamo ricercare delle collaborazioni sul territorio per dare impulso a questa azione e concorrere a raggiungere un obiettivo ambizioso di sviluppo e tutela della sensibilità ambientale".

Le candidature

La manifestazione di interesse è aperta a tutti i cittadini, attività commerciali, enti e imprese. L’adesione è libera ed è possibile partecipare in ogni momento, ma, per procedere con le successive fasi, si invita a restituire la documentazione compilata entro il 15 aprile 2023, termine per la definizione degli atti. La domanda va presentata inviando tutta la modulistica via Pec all’indirizzo protocollo.comune.desio@ legalmail.it oppure consegnandola in cartaceo al Protocollo del Comune di Desio, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 14:30 ed il martedì e giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30. Le modalità per l’adesione e l’avvio della CER saranno definiti e comunicati successivamente da parte del Comune. Cosa sono le Cer? Le Cer costituiscono uno dei modi per trasformare l’attuale sistema energetico (alimentato soprattutto da combustibili fossili) creando delle associazioni tra produttori e consumatori di energia, finalizzate a soddisfare il proprio fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. Tutti possono far parte della Cer, cittadini, attività commerciali, enti e imprese, anche soggetti che non hanno la possibilità di installare un impianto di generazione per proprio conto. Una Cer nasce quando i membri uniscono le forze e si dotano di impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili per condividere l’energia prodotta. I membri possono essere un socio produttore (riceve una parte degli incentivi destinati alla CER, in funzione dell’energia prodotta messa a disposizione della CER in modo da ripagarsi l’investimento fatto per l’impianto nel giro di qualche anno) un socio consumatore (riceve anch’esso una quota parte degli incentivi semplicemente mettendo a disposizione i propri consumi, in funzione della quota di autoconsumo) o un socio produttore e consumatore beneficia di entrambi i vantaggi.

Le finalità

Lo scopo di una Cer è distribuire i benefici che derivano dalla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello di comunità o di area locale in cui opera. I vantaggi possono essere riassunti principalmente in 3 tipologie: ambientali (l’energia prodotta è a km 0, limita emissioni di CO2 e riduce perdite di rete), economici (la comunità energetica beneficia di incentivi sull’energia condivisa tra i membri della comunità e del ricavo dall’energia immessa in rete. I benefici vengono ripartiti tra i membri in modo proporzionale all’energia prodotta per i soci produttori e all’energia condivisa per i soci consumatori. Pertanto tutti i membri della Cer partecipano al beneficio economico generato) o vantaggi sociali e inclusività (tutti possono far parte della comunità energetica, anche i soggetti consumatori che non hanno la possibilità di installare un impianto di generazione per proprio conto. Ogni socio della comunità trae vantaggio dall’esserne parte).