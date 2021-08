Appello per usare correttamente i cestini

Un appello per utilizzare correttamente i cestini stradali: a lanciarlo è l'Amministrazione comunale di Usmate Velate dopo le ultime segnalazione di errati conferimenti

L'uso corretto dei cestini

“In queste ultime settimane da più punti del territorio giungono segnalazioni in merito ad errati conferimenti riguardanti i cestini stradali. Il Comune sta ininterrottamente garantendo lo svuotamento di tutti i cestini anche nel periodo estivo, impegnandosi in un ulteriore incremento del livello di igiene urbana del nostro paese. Serve però la collaborazione di tutti, per evitare che alcuni spazi si trasformino in un ricettacolo di immondizia”.

Così il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, in un nuovo appello rivolto alla cittadinanza in merito ad un utilizzo sempre più consapevole e responsabile dei cestini pubblici dislocati sul territorio, il cui numero è stato progressivamente ampliato fin dalla scorsa estate.

L’Amministrazione ha promosso in primavera una campagna di sensibilizzazione sulla tematica proprio per rendere i cittadini informati su quali (e quanti) rifiuti possono essere introdotto nei cestini stradali. Nonostante questo, alcune segnalazioni mostrano come nei cestini stradali si trovino rifiuti che devono essere necessariamente smaltiti in discarica, in sporadici casi si riscontra la presenza di indifferenziato che deve essere destinato alla raccolta negli appositi sacchi consegnati a tutte le famiglie residenti.