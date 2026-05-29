Sono state approvate nella serata di ieri, giovedì 28 maggio in Consiglio Comunale a Cesano Maderno le tariffe Tari 2026.

Approvate le tariffe Tari 2026: “In calo per famiglie e attività”

L’analisi comparativa delle tariffe 2026 evidenzia un quadro complessivamente positivo per la cittadinanza, con una riduzione diffusa rispetto al 2025. Le simulazioni e i dati del Piano Economico Finanziario (PEF) confermano un andamento in miglioramento sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.

Per le famiglie, le diminuzioni risultano particolarmente significative: nuclei con 1 componente: circa – 5,7%; nuclei con 4 componenti: circa – 4,7%; riduzioni più contenute, tra – 0,6% e – 2,3%, per le altre tipologie.

L’andamento conferma una tendenza migliorativa delle tariffe a beneficio delle famiglie, con esempi concreti come l’utenza da 60 mq con 1 componente, che registra un calo del – 5,6% nel 2026, passando da 69,31 € a 65,45 €, e un trend complessivo pari a – 7,8% nel triennio 2024-2026.

Per un’utenza da 100 mq con 2 componenti il trend complessivo è pari a – 3,0% nel triennio. Per un’utenza da 105 mq con 3 componenti, la riduzione dal 2024 al 2026 è pari a – 3,3%. Questi dati confermano una tendenza stabile e positiva, che interessa anche le famiglie di medie dimensioni.

Anche il tessuto economico locale beneficia della revisione tariffaria: per le utenze non domestiche si registra una diminuzione media compresa tra – 2,2% e – 2,3%, uniforme tra negozi, attività artigianali e industriali, uffici, studi professionali, ristorazione e strutture ricettive.

La contrazione delle tariffe è stata resa possibile anche dal contrasto all’evasione fiscale messo in campo dal Comune, attraverso controlli e verifiche che hanno consentito di recuperare risorse e di garantire maggiore equità, riducendo l’impatto sulle famiglie e sulle attività che pagano regolarmente.

Le parole dell’Amministrazione

Il panorama complessivo conferma l’impegno dell’Amministrazione nell’assicurare equilibrio economico e attenzione alle esigenze di famiglie e imprese.