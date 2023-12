Approvati in Consiglio regionale gli ordini del giorno per accelerare su Pedemontana e Metro

Sono stati approvati oggi, giovedì 21 dicembre, dal Consiglio regionale gli ordini del giorno presentati dalla consigliera brianzola Martina Sassoli in merito alla realizzazione della tratta D breve di Pedemontana e al prolungamento delle linee 1 e 5 della metropolitana milanese.

“Il fattore tempo è determinante - ha proseguito Sassoli - quando parliamo di realizzare grandi opere. Per questo ho chiesto alla Giunta di creare un tavolo per monitorare il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione delle due metropolitane. Queste opere hanno un interesse sovracomunale e di area per questo ritengo che Regione Lombardia debba avere un ruolo più attivo, non solo di mero finanziatore, per evitare che lasciando interamente le opere in mano al Comune di Milano i tempi si allunghino, come spesso succede per le infrastrutture di cui il capoluogo è centrale di committenza e che abbracciano anche comuni limitrofi. Regione Lombardia non può più essere trattato come un bancomat da Milano, visto che quest’ultima non rispetta mai i cronoprogramma, facendo incrementare esponenzialmente i costi delle opere e quindi creando un danno per tutti i cittadini contribuenti".