Arcore, Desio e Seveso al centrodestra. Sala "In Brianza vinciamo in tre ballottaggi su quattro"

Dopo i risultati del ballottaggi ad Arcore, Desio e Seveso, che hanno visto imporsi i candidati di centrodestra, arrivano i commenti dell'assessore regionale Fabrizio Sala e dell'onorevole brianzolo Massimiliano Capitanio.

Arcore, Desio e Seveso al centrodestra. I commenti di Sala e Capitanio

"Dopo l'ottimo risultato di Forza Italia al primo turno, in Brianza come Centrodestra vinciamo in tre ballottaggi su quattro - ha detto Sala - La Brianza si conferma un baluardo del Centrodestra grazie ai nostri bravi amministratori e a un'alleanza che continua nel tempo. Il centrodestra è protagonista, in controtendenza rispetto al nazionale. Congratulazioni ai neosindaci Simone Gargiulo di Desio, Alessia Borroni di Seveso, Maurizio Bono di Arcore, Antonio Romeo di Limbiate, Filippo Vergani di Varedo, Luciano Casiraghi di Biassono, Marco Merlini di Vedano, Antonio Verbicaro di Briosco e tutti i nostri amministratori locali".

Anche l'onorevole della Lega Massimiliano Capitanio poco fa ha diffuso un commento a seguito del turno di ballottaggio.

"In Brianza il ballottaggio ha fatto segnare una vittoria netta della coalizione di Centrodestra. Abbiamo riconquistato Desio e Arcore e vinto a Seveso dove la Lega si conferma forza di riferimento. Peccato solo per Vimercate dove si è scelta la continuità nell'immobilismo. Il Centrodestra chiude la tornata in Brianza con tre Comuni strappati al Pd: dopo Vedano, ora Arcore e Desio. Complessivamente il centrodestra batte il centrosinistra 8-2. Ora è il momento della responsabilità".