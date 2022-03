Arcore e Usmate dialogano su Pedemontana e Plis

Incontro

Faccia a faccia tra i sindaci Maurizio Bono e Lisa Mandelli

Un faccia a faccia per dialogare su temi sovracomunali come Pedemontana, Plis e aree contigue

Pedemontana e altro nell'incontro tra i sindaci di Arcore e Usmate

Il sindaco di Arcore Maurizio Bono e di Usmate Velate Lisa Mandelli si sono incontrati lunedì in Comune a Usmate Velate per un incontro congiunto durante il quale si è dialogato di tematiche sovracomunali. All’incontro, si sono poste le basi per un dialogo su tematiche di reciproco interesse che necessitano una forte collaborazione fra gli enti locali indipendentemente dallo schieramento politico di appartenenza.

I sindaci hanno condiviso l’importanza di sviluppare un confronto sinergico sul Plis dei Colli Briantei, ma un occhio di riguardo è stato dato anche a Pedemontana, con i sindaci che hanno condiviso la preoccupazione per le ricadute sul territorio in materia di sostenibilità ambientale dell’opera stessa. Infine, i Comuni hanno avviato un confronto anche sulla gestione di alcune aree contigue confinanti con entrambi i territori.