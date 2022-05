Arcore, ecco i nomi dei neo eletti presidenti dei comitati di quartiere

Frazioni

La città ha cinque nuovi presidenti dei vari comitati di quartiere. Sono stati eletti la scorsa settimana. Loro sono: Albino Penati (Cascina del Bruno), Ivan Puleo (Bernate/Boschi), Simone Sgura (La Cà/Cà Bianca), Nunzia Caporale (Arcore Nord) e Luca Brambilla (Arcore Sud).

I membri eletti nei vari comitati vennero eletti poco meno di un mese fa da ben 338 arcoresi (nel 2016 erano stati 173) si sono recati alle «urne». Un vero e proprio record.

Bernate/Boschi

Il risultato più eclatante in termini di partecipazione arriva dal quartiere Bernate/Boschi. Ben 16 candidati (tra loro c’erano simpatizzanti del centrodestra, del centrosinistra e del Movimento 5Stelle), hanno gareggiato per i 7 posti disponibili mentre gli elettori che hanno affollato l’oratorio di Bernate sono stati ben 135, un vero record per una partecipazione di quartiere.

Il più votato in assoluto è stato Ivan Puleo, volto conosciuto in città per il volontariato attivo e per la presenza costante nella Protezione civile, che ha raccolto 80 preferenze. Siederanno nel Consiglio, con Puleo, anche Daniela Mele (48 voti), Simone Viganò (45 voti), Sebastiano Veraldi (35), Giulio Riboli (42), Davide Pennati (38) e Daniela Colombo (34).

Tra gli esclusi, dicevamo, troviamo noti noti come Giampiero Sala (29), Maria Scalone (31), Mario Spinelli (23) Giovanni Tesoro (15) e Mario Boccella (13).

La Cà/Cà Bianca

Ben 36 gli elettori delle due frazioni che si sono recati alle urne. Accanto al presidente uscente Arnaldo Brioschi (29 voti) troviamo Monica Fontana (29) e Luca Magni (23). Con loro anche le new entry Gaetano Miele (19), Gabriele Sordelli (14) e l’ex presidente del Consiglio comunale Simone Sgura (22).

Il comitato sarà dunque composto da 6 membri (tutti i candidati) e non da 7 come prevede il regolamento comunale.

Arcore Nord

Il centrosinistra trionfa nel quartiere Arcore Nord, dove si sono recati a votare 108 arcoresi. Siederanno in consiglio Luca Villa (46), Riccardo Isernia (45), Greta Bacci (42), Nunzia Caporale (41) e Brunella Bruni (41).

Tra gli sconfitti troviamo l’ex sindaco Antonio Nava (11), Claudio Bisogno (30), Enzo Carè (21) e Alessandra Del Vecchio (25) e Davide Verdino (27)

Arcore Sud

Clamoroso l’esito delle elezioni del comitato Arcore Sud che ha visto trionfare, anche in questo caso, la compagine di centrosinistra che riesce ad eleggere il 100% dei candidati. Si sono recati a votare 35 arcoresi.

L’altra notizia è che dopo 15 anni alla guida del sodalizio, il presidente uscente Antonio Ghezzi (11) non ce l’ha fatta ad ottenere il quarto mandato. Tra gli eletti troviamo: Luca Brambilla (19), Guglielmo Militello (21), David Sala (18), Filippo Sala (17) e Barbara Tarasio (17).

Oltre a Ghezzi le urne hanno bocciato anche l’ex candidato sindaco e consigliere del M5Stelle Andrea Orrico (3), Franco Delise (3) e Italo Tozzi (5).

Cascina del Bruno

Accanto al presidente uscente Albino Penati (13) troviamo Flaminio Belingheri (15), Giuseppe Brambilla (9), Gloria Casiraghi (9) e Lorenza Querin (14). Ventiquattro gli elettori della frazione che hanno espresso il loro voto.