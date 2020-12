Arcore, l’ex candidato sindaco si è dimesso dal Consiglio comunale

“È con grande rammarico che Le scrivo per sottoporle le mie immediate dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, che ho ricoperto dall’inizio di questa consiliatura in virtù dei risultati delle elezioni amministrative del giugno 2016 – si legge nella lettera inviata da Puglisi a Sgura – Mi accingo infatti adassumere ulteriori impegni professionali che, assommandosi a quelli già in essere, risulterebbero incompatibili con una seria interpretazione del ruolo di esponente dell’opposizione consiliare, che ho imparato ad apprezzare in questi anni. Inizialmente debbo ammettere di aver manifestato, anche in maniera piuttosto rude, uno spirito fortemente critico nei confronti della presente amministrazione e, tutt’ora, riconosco profonde diversità di vedute rispetto al suo operato. Tuttavia devo altresì testimoniare che il confronto con i colleghi, anche di maggioranza, mi ha permesso e consentito, in questi anni, di comprendere appieno la differenza tra le responsabilità di chi ricopre un ruolo esclusivamente politico e quelle di chi, invece, ha il privilegio di rivestire anche un ruolo amministrativo e istituzionale. Quest’ultimo dovrebbe sempre essere ricoperto con onestà intellettuale e rigore analitico nei confronti dei provvedimenti proposti anche da chi proviene da altra formazione o estrazione. Credo, con il tempo, di essere arrivato ad avvicinarmi a questa forma di crescita e maturazione. Ringrazio pertanto Lei, il sindaco, la Giunta, i consiglieri comunali, il segretario generale e il personale dipendente dirigente e non di questo Comune per aver arricchito il mio percorso di vita durante questo quinquennio. Un ringraziamento particolare, inoltre, vorrei esprimerlo al dottor Lorenzo Bonalume dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sempre paziente, disponibile ed estremamente professionale, oltre, naturalmente, agli amici della locale sezione di Fratelli d’Italia, in primis il signore l’ingegner, persone squisite e cui penserò sempre con grande affetto”.