Arcore, pioggia di fondi dalla Regione: oltre 220mila euro per il Teatro Nuovo

Importanti novità in arrivo per il panorama culturale arcorese. Il Teatro Nuovo di Arcore (gestito dalla Parrocchia Sant’Eustorgio) beneficerà di un significativo finanziamento da parte di Regione Lombardia, nell’ambito di un piano straordinario per il rilancio delle sale da spettacolo.

La notizia arriva con la pubblicazione della graduatoria definitiva relativa allo scorrimento dei progetti finanziati dal bando regionale per l’adeguamento strutturale e tecnologico. Grazie a un’iniezione di ulteriori 6 milioni di euro (per un totale complessivo di 11 milioni), la Giunta regionale ha potuto estendere il contributo a 74 realtà in tutto il territorio lombardo.

I numeri per Arcore e la Brianza

Il progetto presentato dalla Parrocchia Sant’Eustorgio ha ottenuto un finanziamento di 224.634 euro. Si tratta di una delle cifre più alte assegnate nella provincia di Monza e Brianza, che in totale ha visto premiati 10 progetti per un valore complessivo di quasi 1,5 milioni di euro.

Le risorse saranno destinate a interventi fondamentali per il futuro della struttura: adeguamento tecnologico: per offrire proiezioni e spettacoli con standard qualitativi sempre più alti, accessibilità e Sicurezza: per rendere la sala ancora più inclusiva e moderna e interventi mirati al miglioramento strutturale della sala.

Il commento dell’assessore Caruso

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha sottolineato l’importanza dell’operazione:

“Abbiamo più che raddoppiato le risorse iniziali perché investire in cultura significa investire nell’attrattività dei nostri territori. Era fondamentale non lasciare indietro iniziative idonee: dietro ogni intervento ci sono investimenti, programmazione e comunità che attendono risposte.”

Un presidio per la comunità

Per il Teatro Nuovo di Arcore, questo contributo rappresenta non solo una boccata d’ossigeno finanziaria, ma il riconoscimento del ruolo sociale che la sala svolge per la cittadinanza. In un’epoca dominata dal digitale, il rafforzamento tecnologico della sala di via San Gregorio permetterà al teatro di confermarsi come il principale punto di riferimento culturale e sociale del territorio.

Il teatro Nuovo, ricordiamo, rappresenta un vero fiore all’occhiello non solo della città ma di tutta la Brianza. Nell’ottobre scorso il Giornale di Vimercate aveva intervistato il direttore artistico Gianni Spinelli. Quest’ultimo aveva annunciato la partecipazione al bando regionale poichè la sala della comunità necessita di lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento e raffrescamento soprattutto durante i mesi estivi. I lavori ammontano a circa 300mila euro.