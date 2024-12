Assessori licenziati dalla sindaca della Lega, la dura reazione del Pd

Dura reazione del Circolo dem di Seveso alla notizia del licenziamento degli assessori Patrizia Del Pero (Lega) e Antonio Santarsiero (Fratelli d'Italia) da parte della sindaca Alessia Borroni: "La sindaca e la sua Giunta continuano ad anteporre i propri interessi a quelli dei loro concittadini".

In una nota diramata pochi minuti fa gli esponenti del Partito democratico commentano così la clamorosa decisione presa oggi dalla sindaca leghista Alessia Borroni:

"Non siamo sorpresi che da una Amministrazione che ha già cambiato quattro segretari e due assessori e che perde di continuo pezzi degli uffici comunali delegando all'esterno le sue funzioni, ci sia l'ennesimo ribaltone. Qualsiasi azienda che cambia continuamente i propri dirigenti non ha quella continuità necessaria per poter programmare una visione unitaria per la crescita futura. Se l'azienda è il Comune, chi ne paga le conseguenze sono i cittadini".