Assistenza agli anziani e lavoro, queste le sfide per il vice sindaco

Il vicesindaco di Giussano, Adriano Corigliano, neo eletto con un ampio consenso , è già al lavoro da settimane per potenziare i servizi di cura, di occupazione e aiuto agli affitti . Sarà questa la nuova sfida del suo mandato.

Ampliamento dei servizi di cura

Cura ed assistenza agli anziani e lavoro: saranno queste le due aree sulle quali il vicesindaco di Forza Italia, assessore ai Servizi sociali, intende concentrarsi maggiormente per il prossimo mandato amministrativo. Adriano Corigliano, eletto con una altissima percentuale di preferenze, (è stato il più votato in assoluto dei candidati con 743 voti), intende proseguire il lavoro che ha avviato 5 anni fa, potenziando ulteriormente i servizi e il sostegno alle famiglie della città.

Quattro milioni per il Sociale

La spesa per i Servizi sociali occupa circa 4 milioni di euro, di cui poco più di 3 milioni sono a carico del Comune, e rappresenta dunque una delle voci più importati del bilancio a fronte di una serie di servizi erogati e aiuti per le famiglie giussanesi: dagli anziani, alle persone con disabilità, ai minori.

«Uno degli obiettivi di questo mandato sarà quello di potenziare il servizio di assistenti familiari, allargando l’offerta e la formazione per il personale interessato - ha spiegato il vice sindaco - sono sempre di più le famiglie che si rivolgono al Comune per chiedere sostegno; c’è un estremo bisogno e molte richieste, sia per il servizio di assistenza domiciliare, il Sad - dove c’è sempre una lista d’attesa - sia per il servizio badanti».

Una scelta politica

La scelta politica dell’Amministrazione è quella infatti di incrementare il gruppo di lavoro, trovando nuove risorse in aggiunta agli operatori già formati, che sono oltre una ventina.

«Abbiamo già predisposto una locandina, distribuita in vari punti, per promuovere il servizio lavoro di cura, rivolto sia alle famiglie che ne hanno bisogno, sia a persone interessate a intraprendere questo percorso», ha aggiunto Corigliano.

Più attenzione a chi cerca lavoro

Altra tematica che sta molto a cuore al vice sindaco è quella dell’occupazione, necessità questa, molto sentita da tante persone che sono in cerca di lavoro.

«Apriremo un tavolo con Afol e un’agenzia di lavoro per organizzare una giornata di reclutamento sul territorio, rivolta sia a disoccupati sia ad imprese locali e della zona, in modo che ci possa essere uno scambio in diretta tra domanda e offerta - precisa il vice sindaco - la possibilità di avere una sorta di job day direttamente sul nostro comune, può offrire risposte davvero concrete ai cittadini».

Contributi per affitti

Corigliano sta poi portando avanti il lavoro avviato mesi fa, relativo ad aiuti economici sugli affitti.