Ballottaggio a Nova Milanese: si vota fino alle 15, poi il via allo spoglio

Secondo e ultimo giorno di urne aperte a Nova Milanese, l'unico comune brianzolo ad andare al ballottaggio per stabilire il nome del futuro sindaco. Oggi, lunedì 29 maggio 2023, alle 15 si chiuderanno i seggi e cominceranno le operazioni di spoglio.

Ballottaggio a Nova

Urne aperte anche oggi, lunedì, fino alle 15 per il secondo turno delle elezioni Amministrative che, a Nova, vede da una parte il sindaco uscente, Fabrizio Pagani, sostenuto dalla coalizione di Centrosinistra (Partito democratico, Vivere Nova, Nova oggi domani e Cuore a sinistra per Nova) che al primo turno aveva ottenuto il 49,39 per cento (4.351 voti), sfiorando la vittoria, sfumata per 54 voti.

Dall'altra Elena Maggi, candidata di Centrodestra (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia), che aveva ottenuto il 41,97 per cento (3.697 voti) sostenuta anche dall'altro candidato sindaco Andrea Romano (al primo turno aveva avuto l’8,64 per cento con 761 voti) dopo l'apparentamento, con la sua lista, Noi con Andrea Romano sindaco.

L'affluenza alle 23 di ieri

Al primo turno del 14 e 15 maggio, alle 23 della domenica aveva votato a Nova Milanese il 38,84 per cento degli elettori. L'affluenza alle 23 di ieri sera si attestava al 35,86 per cento, in leggero calo rispetto al primo weekend di elezioni.