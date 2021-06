Bandiera arcobaleno esposta fuori dal Municipio, è polemica a Villasanta

Bandiera arcobaleno esposta in Municipio, monta la polemica anche a Villasanta. La Lega all'attacco dopo la scelta dell'Amministrazione guidata dal sindaco Luca Ornago.

Villasanta come Vimercate. Dopo le polemiche dei giorni scorsi seguite alla decisione del sindaco Francesco Sartini di esporre la bandiera arcobaleno fuori da Palazzo Trotti, anche a Villasanta è arrivata la dura condanna della Lega alla decisione presa dall'Amministrazione Ornago.

"La normativa attualmente vigente in materia (L. 22 del 5 febbraio 1998 nella fattispecie "Disposizioni generali sull’uso della bandiera" e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 nella fattispecie "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici") non ne prevede l’esposizione - hanno scritto i consiglieri del Carroccio Federico Cilfone e Antonio Cambiaghi - Senza giudicare le posizioni personali, è un dato oggettivo che la scelta dell'amministrazione è fortemente in contrasto con le norme sopra citate oltre a violare il principio democratico della neutralità delle istituzioni. Il nostro gruppo ha già manifestato la contrarietà all'adesione della rete RE.AD.Y e agli eventi Pride che avranno luogo sul nostro territorio".

Cilfone e Cambiaghi hanno quindi chiesto l'immediata rimozione della bandiera arcobaleno.

"Siamo pronti a chiedere la rimozione della bandiera in oggetto in quanto viola la libertà d'espressione di tutti i cittadini, costituzionalmente garantita dall'articolo 21, oltre a parteggiare solo per una parte di popolazione. Il Comune è di tutti anche di chi non sposa tale causa e per tanto deve restare equo ed imparziale".