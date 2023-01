Bando affitti, aiuti a 116 famiglie

L'Amministrazione comunale di Giussano ha erogato 220mila euro per sostenere i nuclei familiari. A fronte di 211 richieste sono stati assegnati fondi a 116 giussanesi.

Contributi per 220mila euro

Contributi affitti 2022: l’Amministrazione comunale ha finanziato 166 richieste con un investimento di 220.000 euro. La misura di sostegno per il pagamento del canone di locazione abitativo relativa all’anno scorso, approvata dal Piano di zona di Seregno, è stata significativa e d’aiuto per parecchie famiglie della città.

211 domande

Le domande complessivamente pervenute nei tempi stabiliti sono state 211. Di queste, 25 sono state escluse per mancanza di requisiti e una ventina, pur ritenute idonee, non sono state finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria disponibile. Nella liquidazione dei contributi - il totale erogato è pari a poco più di 220mila euro - si è tenuto conto dei criteri preferenziali definiti dal bando stesso (priorità per inquilini under 35 anni, per inquilini con ricaduta economico-reddituale e per inquilini in condizione di maggiore vulnerabilità) e del valore Isee dei richiedenti.

Il vice sindaco