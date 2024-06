Bernareggio, ecco la nuova Giunta

Dopo la proclamazione del nuovo Sindaco di Bernareggio Gianluca Piazza - sostenuto dalla lista Bernareggio per Tutti che ha governato gli ultimi 10 anni con Andrea Esposito - si è insediata ieri, mercoledì 26 giugno, la nuova Giunta Comunale. Oggi invece, in occasione del Consiglio Comunale, gli assessori si presenteranno alla comunità nelle proprie funzioni.

Questa la composizione e l'attribuzione delle deleghe della Giunta che lavorerà a fiaco del Sindaco Piazza:

- Jamila ABOURI - Assessore alla Comunità Solidale con delega a welfare di comunità e sostegno alle fragilità; vivibilità, accoglienza e gentilezza;

- Angela MARCELLA - Assessore al Bilancio, alla Pianificazione e Territorio con delega alla finanza e bilancio comunale; ragioneria; entrate e sistema tributario; innovazione burocratica; trasparenza e anticorruzione; pianificazione urbanistica e del paesaggio; attuazione del PGT;

- Luigi VILLA - Assessore ad Ambiente, Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio Comunale con delega a sviluppo sostenibile e qualità ambientale, lavori pubblici, manutenzione e pulizia; abbattimento barriere architettoniche; mobilità e trasporto pubblico locale; tutela e valorizzazione dei beni culturali e giardini storici;

- Stefano CRIPPA - Assessore allo Sviluppo Culturale, Sport e Associazioni con delega a valorizzazione dell'identità collettiva, dei luoghi, dei beni storici e dei saperi; sport e tempo libero; associazioni e volontariato;

- Francesco GERLI - Assessore al Diritto allo Studio, alla Formazione e Politiche Giovanili con delega a Piano Diritto allo Studio; rapporti con l’IC di Bernareggio; progetti per il benessere delle bambine e dei bambini (0-6 anni); politiche giovanili.

Il Sindaco Piazza ha nominato quale suo Vice Sindaco Jamila Abouri, già Assessore negli ultimi 10 anni. Piazza ha, inoltre, trattenuto per sé le deleghe in materia di progetti strategici, Polizia Locale, sicurezza e cultura della legalità, Protezione Civile, politiche del lavoro, dell’innovazione e della competitività, commercio, economia di vicinato e attività produttive, Pedemontana e Politiche del personale e relazioni sindacali.

Importante novità, fortemente voluta dal Sindaco Piazza e dalla nuova squadra di Giunta, anche ai Consiglieri di maggioranza saranno formalmente assegnate delle deleghe e lavoreranno a stretto contatto con gli assessori di riferimento: una nuova e rilevante impostazione che permetterà a tutto il gruppo di impegnarsi da subito al conseguimento degli obiettivi di mandato riportati nel Programma di Bernareggio per Tutti “Bernareggio, SI - Sostenibile e Inclusiva. Un posto in cui sto bene”.

Ai Consiglieri Comunali di Bernareggio per Tutti saranno così assegnate le seguenti deleghe:

- Chiara ARRIGONI - Consigliere Comunale con delega a diritto alla salute e al benessere; sostegno alle fragilità; progetti di welfare di comunità; attuazione del progetto “Bernareggio Comunità della Gentilezza”;

- Michael BOCK - Consigliere Comunale con delega a elaborazione del Bilancio di Genere; opportunità PNRR;

- Luca COLOMBO - Consigliere Comunale con delega a elaborazione e attuazione del Piano locale del clima, creazione e gestione di Comunità energetiche rinnovabili;

- Valentina CAPITANIO - Consigliere Comunale con delega a sviluppo Università del Tempo Libero; elaborazione Agenda Eventi; definizione di Gruppi d’interesse;

- Roberto MOTTA - Consigliere Comunale con delega a marketing territoriale e culturale (sviluppo Distretto del Commercio “Le Vie dei Gelsi”); sviluppo servizi Biblioteca e Biblioteca dei Piccoli (Palazzo Landriani);

- Clara COLOMBO - Consigliere Comunale con delega a Piano Diritto allo Studio e rapporti con l’IC di Bernareggio.

“Partiamo con entusiasmo e determinazione - ha commentato il Sindaco Piazza - e sono lieto che tutti, assessori e consiglieri, abbiano accettato di essere formalmente protagonisti del grande lavoro che ci vedrà impegnati nei prossimi 5 anni. Con le deleghe abbiamo cercato di valorizzare competenze e talenti di ognuno, soprattutto dei nuovi consiglieri, coloro che affrontano per la prima volta questo percorso. Al mio fianco, comunque, l’esperienza e la solidità di una squadra di assessori che mantengono in larga parte le deleghe avute lo scorso mandato che sapranno garantire operatività ed efficacia già dai prossimi giorni. Jamila Abouri, mio Vice Sindaco, proseguirà il lavoro con le politiche legate allo sviluppo di una comunità solidale e sensibile; Angela Marcella si occuperà ancora di territorio e assumerà anche la delega al bilancio; Luigi Villa si concentrerà sul nostro patrimonio comunale e sulla sua cura, con particolare attenzione ai progetti che proseguono come Palazzo Landriani e la pista ciclabile tra Bernareggio e Ronco; Stefano Crippa torna ad occuparsi di cultura, sport e tempo libero con il compito di impostare nuove opportunità e iniziative che prepareranno la comunità all’apertura di Palazzo Landriani e della nuova Biblioteca; infine, Francesco Gerli, new entry - ma già consigliere comunale lo scorso mandato - si occuperà di scuola e, nel solco dell’importante e prezioso lavoro realizzato da Paola Brambilla, si impegnerà nel compito che l’Amministrazione Comunale ha di garantire opportunità di crescita e sviluppo a tutte le bambine e i bambini della comunità scolastica bernareggese.”