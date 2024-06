Besana, il sindaco Pozzoli riconferma tutti gli assessori

Squadra che vince non si cambia dice l'antico adagio. Rispettato a Besana in Brianza dove il sindaco Emanuele Pozzoli ha nominato i membri della Giunta che lo affiancheranno nel suo secondo mandato: riconfermati tutti gli assessori, nessuno escluso.

Pozzoli ha di nuovo scelto Ermo Gallenda come suo vice. Al leghista anche le deleghe a Sicurezza, Viabilità, Polizia locale, Trasporti e Suap. Barbara Fusco (unica risultata eletta tra in cinque assessori) resta alla guida dei Servizi sociali. All'architetto Luca Viviani Cultura, Urbanistica, Edilizia privata, Tutela ambientale. Chiudono il cerchio Luciana Casiraghi (Lavori pubblici, Ecologia, Decoro urbano, Demanio e patrimonio, Catasto) e Alcide Riva (Pubblica istruzione, Bilancio, Tributi, Persoale, Innovazione tecnologica, Sport).

Sono due leghisti, un rappresentante della civica campione di preferenze "Pozzoli Sindaco" (Barbara Fusco) e due di Centrodestra Besana. Lista questa che unisce Fratelli d'Italia e Forza Italia: ultima per voti nella coalizione dic entrodestra ma capace di garantirsi due posti nell'Esecutivo grazie a un'intelligente operazione di "mercato" pre-elettorale, con l'acquisto in squadra di Alcide Riva, cinque anni fa candidato di "Pozzoli Sindaco".

"Ho aspettato qualche giorno per commentare il risultato delle elezioni. Qualche giorno di silenzio dopo una campagna elettorale troppo rumorosa - ha scritto sui social il primo cittadino Emanuele Pozzoli a una settimana dal voto che gli ha riconsegnato le chiavi della città fino al 2029 - Ora è il momento di riprendere il lavoro. Ringrazio i besanesi che hanno scelto di rinnovare la fiducia a me, come sembra dire il risultato del voto, e quindi hanno riconosciuto il lavoro che tutta la squadra ha svolto. In particolare, che hanno svolto le 5 persone della Giunta comunale che mi hanno supportato e sopportato dal 2019 e che per questo ho deciso di riconfermare interamente. So che il mio gruppo offre più persone di qualità rispetto ai posti disponibili tra Giunta e Consiglio comunale e queste persone sono state, sono e saranno a servizio della nostra Comunità indipendentemente dal ruolo. Alcune di esse lo saranno in fase di sempre maggiore responsabilità e crescita perchè siano pronte fra 5 anni a raccogliere il testimone e per garantire a Besana il giusto rinnovamento perchè la nostra Città possa continuare sempre a guardare avanti".