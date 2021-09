Con Romeo candidati anche la moglie e tre figli. Per Francesco Romeo, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali per la lista «Biassono Risorge», è una questione di famiglia.

Biassono, con Romeo candidati la moglie e tre figli

Oltre alla consorte, Maria Esposito, 43 anni, ci sono anche i tre figli Andrea, Sara e Martina Ermenegilda, rispettivamente di 23, 22 e 18 anni. Insomma, un vero e proprio record.

Gli altri candidati consiglieri della lista «Biassono Risorge» sono Franco Beretta (56 anni), Vito Giaffreda (50 anni), Maria Rosa Castelli (55 anni), Luca Sergi (40 anni), Flavio Liuzzi (23 anni), Marika Firenze (22 anni), Michele Cicchetti (55 anni), Valeria Marina Greco (19 anni), Alessio Cammarata (23 anni) e Basso Regia Corte (65 anni).

A tre settimane dal voto, oltre a Romeo gli altri candidati sono Luciano Casiraghi, sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, Alessandro Bianchi (Biassono nel cuore) e Angela Galbiati (Biassono Civica).

Le liste

La lista numero 1 è quella del sindaco uscente, Luciano Casiraghi: con lui una squadra di sedici candidati con volti nuovi ma anche politici noti come l’ex assessore Donato Cesana e l’ex sindaco Angelo De Biasio. Tra i candidati anche l’attuale presidente del Consiglio comunale, Mauro Rossi, e il segretario cittadino della Lega, Davide Erba.

La lista numero 2 è quella di Angela Galbiati, candidata per «Biassono Civica», la più votata alle ultime elezioni comunali del 2016. Nella sua lista Diego Colombo, candidato sindaco sempre cinque anni fa, attuale capogruppo consiliare.

La terza lista è «Biassono nel cuore», una nuova realtà politica nata dal progetto condiviso da tre attuali assessori e alcuni consiglieri dell’attuale maggioranza, che non hanno condiviso la candidatura di Casiraghi proposta dalla Lega. La lista del candidato sindaco Alessandro Bianchi, capogruppo della Lega, sarà presentata giovedì, alle 20.45, in sala Civica. Con lui gli assessori Alessio Anghileri, Sergio Motta e Nadia Beretta.

La quarta lista è quella di Francesco Romeo, presidente del movimento «Biassono Risorge». E’ stato il primo a presentarsi mesi fa.

Non si è invece presentato Giorgio Beretta, che qualche settimana fa aveva annunciato di essere il candidato della lista «Ambient@lista».