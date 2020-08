Biassono, dalla Regione fondi per la caserma dei Carabinieri

Fondi dalla Regione per la caserma dei Carabinieri di Biassono.

Un finanziamento di 100 mila euro da parte di Regione Lombardia per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della caserma dei Carabinieri, di proprietà comunale, sita in via Cesana e Villa.

Stanziati per Biassono 100 mila euro

Lo stanziamento è stato deliberato mercoledì dalla Giunta regionale ed è il frutto di un ordine del giorno all’assestamento di bilancio dei consiglieri regionali brianzoli della Lega, con primo firmatario il consigliere Alessandro Corbetta.

«La Lombardia – prosegue il consigliere regionale – si dimostra ancora una volta vicina alle esigenze delle nostre forze dell’ordine e dell’Arma dei Carabinieri, investendo importanti risorse per rendere più dignitose e confortevoli le caserme presenti sul territorio regionale».

«Questi fondi per Biassono – conclude Alessandro Corbetta – fanno parte del Piano di investimenti voluto dal presidente Fontana per rilanciare l’economia lombarda: ben 3,5 miliardi di euro nei prossimi 3 anni che finanzieranno opere pubbliche a beneficio degli Enti Locali e dei cittadini e che genereranno un importante indotto per uscire dalla crisi causata dal coronavirus e dal lockdown».

Il sindaco: fondi importanti per garantire la sicurezza

Nel merito è intervenuto il sindaco di Biassono Luciano Casiraghi.

«Questi soldi sono fondamentali per il nostro Comune perché ci permetteranno di dare lustro alla caserma dei Carabinieri che rappresenta da sempre un importante presidio di sicurezza per la nostra comunità. Ringrazio quindi Regione Lombardia, il presidente Fontana e il consigliere Corbetta per la vicinanza al nostro comune e la concretezza dimostrata nel venire incontro alle esigenze di Biassono».

