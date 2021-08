Anche altri due assessori della Lega, Sergio Motta e Nadia Beretta, hanno deciso di non appoggiare la candidatura del sindaco uscente, Luciano Casiraghi. Non si placa dunque il terremoto nella Lega, dopo la decisione del vicesindaco, Alessio Anghileri, comunicata nei giorni scorsi alla nostra redazione, di non ricandidarsi alle prossime elezioni amministrative, dopo ben 29 anni di militanza all’interno della Lega.

Biassono, la Lega perde altri due assessori. Le reazioni

Una decisione che ha suscitato la reazione di alcuni biassonesi che lo hanno invitato a «non mollare». Tra questi il presidente dell’associazione culturale «Villa Monguzzi», Costantino Pamovio: "Quale presidente dell’associazione ho avuto modo di conoscere Alessio Anghileri nella sua carica istituzionale di vice sindaco. In lui ho trovato ascolto e in particolare attenzione alle attività socio ricreative e culturali che l’associazione svolge in favore della popolazione “meno giovane” di Biassono all’interno del centro ricreativo Villa Monguzzi. Tra gli amministratori si è dimostrato la persona più incline ad ascoltare i nostri bisogni. Mi auguro che nella prossima Amministrazione ci siano persone altrettanto valide e disponibili".

Una disponibilità riconosciuta anche da Brigida Galbiati, titolare della floricoltura Galbiati e componente della compagnia teatrale La Rinascita: "Si è sempre impegnato molto politicamente e questo gli fa onore. Alle prossime elezioni spero proprio in un cambiamento e in un candidato più giovane e brillante. Ci sarebbero alcune cose da migliorare: ad esempio come attività, essendo un po’ in periferia, non veniamo mai coinvolti nelle iniziative che si fanno sempre in centro paese. Ci sentiamo un po’ poco coinvolti. Per non parlare dei prezzi della pubblicità che sono allucinanti ma bisognerebbe tenere conto anche del periodo difficile a causa del Covid. Infine, paghiamo la tassa rifiuti come se fossimo una pizzeria. Se ci sarà una nuova Amministrazione spero che le cose possano migliorare".

Il commento del patron Caspani

Dello stesso parere anche Luciano Caspani, patron dell’azienda Cleaf: "Speriamo che rimanga perché è una persona presente e capace - dichiara il noto imprenditore - Ho avuto contatti con lui per il trasferimento di una delle nostre aziende da Macherio a Biassono per il problema Pedemontana e si può solo parlare bene".

"Ringrazio Alessio per l’operato di questi anni e ci terrei tanto a rivederlo ancora agire per il paese - ha poi aggiunto Alba Pennati - Con me è sempre stato cordialissimo". Anche il biassonese Franco Saini si è detto molto dispiaciuto per l’uscita di Anghileri: "E’ da una vita che lo conosco ed è stato uno dei primi a credere nella Lega - spiega - Sempre pronto a risolvere i problemi dei cittadini. Ci tengo a dirgli di continuare per il bene del suo paese".

"Sono sempre stato appassionato di politica e staccare dopo 30 anni di militanza non è facile - dichiara Anghileri - Ho avuto riscontri positivi in paese e solleciti a continuare, mi fa molto piacere. Vuol dire che qualcosa di buono ho fatto. Ho anche fondato l’associazione La Fara".

Le parole di Sergio Motta

"Ho deciso di appoggiare la tesi di Anghileri - ha commentato l’assessore Sergio Motta - Non ho quindi intenzione di ricandidarmi e di appoggiare Casiraghi. Primo perché è ufficiale l’alleanza con Fratelli d’Italia e Forza Italia, quando noi come storici della Lega, abbiamo sempre voluto correre da soli e vinto senza alleanze. Siamo orgogliosi di questo. Inoltre, persone che oggi appoggiano Casiraghi soltanto cinque anni fa lo hanno criticato e osteggiato. E con le alleanze si tirano dentro persone che non conoscono nemmeno il territorio, le usanze e i costumi. Sono stati cinque anni difficili e complicati che hanno portato a una decisione sofferta ma alla fine è doveroso fare valutazioni e scegliere".

La collega Nadia Beretta ha confermato la decisione di non ricandidarsi ma si riserva di rilasciare dichiarazioni più avanti. Interpellato sulla crisi della Lega, il presidente del Consiglio comunale, Mauro Rossi, candidato consigliere nella lista della Lega cinque anni fa, ha preferito non rilasciare dichiarazioni per il ruolo istituzionale e super partes che ricopre ed essendo una questione interna alla Lega. Ha preferito dunque non entrare nell’agone della campagna elettorale.