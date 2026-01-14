Le idee più sostenute saranno ammesse alle fasi della progettazione e del voto

A Cesano Maderno i giovani tra i 14 e i 20 anni hanno tempo fino al 30 gennaio 2026 per presentare la propria proposta per il Bilancio partecipativo giovani e raccogliere consenso attraverso una pre-votazione sulla piattaforma online dedicata.

Bilancio partecipativo giovani: le proposte entro il 30 gennaio

Partecipare è semplice: possono presentare una proposta i giovani tra i 14 e i 20 anni, residenti a Cesano Maderno o studenti degli istituti di istruzione superiore Majorana e Versari, accedendo alla piattaforma del Bilancio partecipativo disponibile sul sito del Comune. Non sono richieste competenze tecniche specifiche: è sufficiente avere un’idea chiara e descriverla online. Per qualsiasi esigenza relativa alla presentazione delle proposte è disponibile il numero Whatsapp 338.7294976.

“La partecipazione dei giovani è un valore fondamentale – dice l’assessora alle Politiche giovanili Cinzia Battaglia – Per questo abbiamo promosso con determinazione il Bilancio partecipativo e abbiamo voluto rendere le modalità di presentazione dei progetti il più possibile semplici e accessibili. Bastano pochi passaggi online per proporre un’idea e iniziare un percorso di crescita civica e personale. Investire sulla partecipazione attiva dei giovani significa investire sul nostro futuro”.

Le idee più sostenute saranno ammesse alla fase della progettazione

Attualmente sono quattro le proposte caricate sulla piattaforma. Le idee più sostenute saranno ammesse alla fase della progettazione e infine alla fase del voto finale. Infatti, fino al 30 gennaio è possibile presentare online nuove proposte e sostenere quelle già pubblicate, a febbraio prenderà avvio la fase di co progettazione con i tecnici del Comune delle idee più sostenute e a maggio, infine, i progetti saranno sottoposti a votazione. Quelli più votati verranno realizzati dal Comune. Si può fare proposte su questi ambiti: Cultura – Sport – Tempo libero; Ecologia – Ambiente – Amici Animali; Istruzione; Digitale e Innovazione; Politiche sociali; Lavori pubblici – Patrimonio; Territorio e Rigenerazione Urbana.

“In questi mesi abbiamo coinvolto i giovani anche grazie al supporto di scuole, associazioni, parrocchie, società sportive – spiega l’assessora alla Partecipazione e alla Cittadinanza attiva, Rosanna Arnaboldi – Abbiamo avviato un dialogo a 360 gradi per offrire a ragazze e ragazzi un’occasione concreta di cittadinanza attiva. Vogliamo che i giovani sappiano che il Comune è al loro fianco e che valorizza la loro creatività e le loro competenze”.

“Giovani protagonisti nelle scelte che riguardano la città”

Nel frattempo, è in dirittura d’arrivo anche il percorso di partecipazione e cittadinanza attiva Eureka, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado: a fine febbraio si terrà un incontro pubblico finale di presentazione dei risultati, alcuni dei quali già visibili sulla piattaforma eureka.bipart.it