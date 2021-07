Boom di firme al gazebo della Lega a Biassono per il referendum sulla giustizia promosso da Matteo Salvini.

Gazebo della Lega

"Nei due gazebo organizzati nel fine settimana la Lega ha raccolto centinaia di firme - spiega il neo segretario della sezione locale, Davide Erba - Siamo molto contenti come sezione di Biassono per le numerose adesione alla campagna referendaria. I cittadini di Biassono chiedono una giustizia più giusta, rapida e libera dai colori politici".

Il segretario della Lega Lombarda

Al gazebo di sabato 10 luglio hanno partecipato anche il segretario della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti, il consigliere regionale Alessandro Corbetta, il segretario provinciale Andrea Villa e il coordinatore della Lega Giovani, Matteo Lando. "I gazebo proseguiranno per tutto il mese di luglio e prestissimo inizieranno anche i gazebo in vista delle elezioni comunali - spiega Erba - La Lega proporrà una squadra di persone preparate e competenti che, insieme al sindaco, sapranno continuare a far crescere e amministrare al meglio la nostra Biassono. Vi aspettiamo sotto i gazebo per ascoltare le vostre proposte e la vostra idea di futuro per Biassono".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 luglio 2021.