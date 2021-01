Bovisio: rotatoria tra Corso Milano e la Nazionale dei Giovi. Regione la finanzierà con 105mila euro

Bovisio: rotatoria fra Corso Milano e Nazionale dei Giovi. Regione la finanzierà con 105mila euro. Corbetta: “Intervento necessario e molto sentito dal territorio”.



Riqualificazione rotatoria tra Corso Milano e la Nazionale dei Giovi a Bovisio

Via libera dal parlamento lombardo a un ordine del giorno al bilancio regionale presentato dal consigliere Alessandro Corbetta riguardo alla nuova rotatoria tra Corso Milano e la Nazionale dei Giovi. “Il documento approvato – spiega Corbetta – impegna la Giunta regionale a stanziare 105 mila euro di cofinanziamento per riqualificare l’attuale rotonda”.

“Un intervento necessario e molto sentito dal territorio” – aggiunge Corbetta che prosegue: “Il tratto su cui si interviene fa parte di quegli ambiti stradali che sono stati forzosamente ceduti ai Comuni nel 2013 e che precedentemente erano gestiti da enti terzi, come Anas o le Province. Il finanziamento regionale di 105 mila euro coprirà più di due terzi del valore complessivo dell’opera, il cui costo ammonta a 145.700 euro”.

“Quest’opera – conclude Corbetta – vedrà luce grazie al Piano Lombardia da 4 miliardi di investimenti voluto dal presidente Fontana. La nostra Regione è stata la prima e l’unica a mettere così tanti soldi in circolo per favorire il rilancio dell’economia in questo periodo di crisi dovuto alla pandemia”

Sartori “E’ arrivato il momento di un intervento definitivo”

Nel merito è intervenuto anche il sindaco di Bovisio Masciago Giovanni Sartori:

“Si tratta di un’ottima notizia per il nostro comune e gli automobilisti che transitano da questa rotonda. Le risorse comunali, sempre limitate, hanno consentito finora piccoli miglioramenti di una situazione precaria: è arrivato quindi il momento di un intervento definitivo e risolutore delle criticità attualmente presenti e ciò sarà possibile anche grazie all’intervento della Regione e del consigliere Corbetta. Va considerato che si tratta di una strada caratterizzata da un elevato volume di traffico viabilistico e la cui riqualificazione avrebbe conseguenze positive non solo per i cittadini di Bovisio Masciago ma per l’intero territorio. Il nostro Comune – conclude Sartori – parteciperà alla realizzazione dell’opera con 40.700 euro”.

