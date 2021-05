A Seregno “buche in strada come un campo da golf”. Clamorosa iniziativa dei consiglieri comunali Edoardo Trezzi ed Elisabetta Viganò della Lega, che hanno indossato i panni dei golfisti per documentare le buche in città.

“Buche in strada come un campo da golf”

Nei giorni scorsi la clamorosa iniziativa dei consiglieri comunali Edoardo Trezzi ed Elisabetta Viganò della Lega, che hanno indossato i panni dei golfisti, con tanto di mazza e bandierina, per documentare le buche sulla rete stradale. Un tour in quattordici punti della rete viaria, sia in centro che nei quartieri, per documentare la carente manutenzione dell’Amministrazione.

Nel mirino l’assessore ai Lavori pubblici

Secondo i consiglieri-golfisti del Carroccio, il risultato della perlustrazione in città è pessimo e in tema di manutenzione l’Amministrazione comunale “predica bene ma razzola male. La realtà è sotto gli occhi di tutti e mostra lo stato di degrado e incuria delle strade cittadine”. Nel mirino, in particolare, l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Borgonovo. Non è la prima volta che a Seregno il tema delle buche in strada sale alla ribalta, anche se l’Amministrazione ha pianificato un robusto piano di interventi per la sistemazione dei punti più ammalorati della rete viaria locale.

Sul Giornale di Seregno, in edicola questa settimana, un ampio servizio sulla clamorosa azione dimostrativa dei consiglieri locali del Carroccio.