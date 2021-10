Bufera a Desio, Forza Italia pronta a passare alle vie legali

Bufera a Desio a pochi giorni dal ballottaggio. Forza Italia è pronta a passare alle vie legali dopo le pesanti affermazioni della candidata sindaca del Centrosinistra, Jennifer Moro.

Ha scatenato un putiferio il post pubblicato martedì 12 ottobre 2021 (a poche ore dall'inizio del faccia a faccia organizzato dal Giornale di Desio) dalla candidata Moro, espressione dell'Amministrazione uscente. Parole al vetriolo contro il suo sfidante, Simone Gargiulo:

Come candidata sindaca denuncio pubblicamente che Gargiulo si muove su due piani. Alla luce afferma di non volere apparentamenti e di correre da solo. Nell'ombra invece stringe un accordo con la parte peggiore di Forza Italia, garantendole due assessorati in Giunta. Il tutto all'insaputa dei suoi elettori che vengono ingannati e ridicolizzati. Si ripropone infatti la stessa alleanza che ha prodotto scempi a Desio tra il 2000 e il 2010, tra i quali il Piano di Governo del territorio di cementificazione della nostra città che ha visto condanne per corruzione di esponenti di Forza Italia. Invito i cittadini, di qualunque colore politico, a reagire e a bocciare nelle urne questa politica di poltrone e accordi sotterranei che umilia la città di Desio e la riporta indietro di 10 anni.

Accuse pesanti che hanno portato Gargiulo (candidato sindaco della Lista Civica Per Desio, Lega e Fratelli d'Italia) a rivolgersi ai Carabinieri.

E anche Forza Italia, attraverso il coordinatore cittadino, Mattia Costanza, ha annunciato che passerà alle vie legali, comunicando il suo intento anche sui social:

Il vizietto della sinistra. Come nelle due ultime tornate elettorali, provano a giocare la carta della diffamazione gratuita. Il bersaglio è sempre lo stesso, quei cattivoni di Forza Italia che con il loro 8 per cento continuano ad essere premiati dagli elettori e un po' anche amati. In fondo sono anche simpatici e portano un po' di allegria oltre che voti con i Costanza sempre primi in classifica. Continuate a rosicare, noi facciamo politica per passione e servizio, voi per i posti che oggi avete paura di perdere. Se continuate così non ci trasformeremo in giustizialisti sommari come fate voi, ma ci rivolgeremo alla giustizia quella vera. La storia insegna che quando non si hanno idee da contrapporre si attaccano le persone. Il PD ancora una volta non avendo idee e proposte utilizza luoghi comuni e denigrazione.