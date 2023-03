Bufera durante e dopo il Consiglio: chieste le dimissioni del vicesindaco

Polemica a Seveso durante e dopo il Consiglio comunale: la minoranza chiede le dimissioni dell'assessore Luca Varenna.

Un Consiglio comunale molto acceso quello andato in scena lunedì 27 febbraio 2023 a Seveso. Nel corso della serata si è discusso anche di Pedemontana e dello stato dell'opera, alla presenza di tre tecnici tra cui il direttore generale di Apl Sabatino Fusco. Nel corso della seduta, il presidente del Consiglio Roberto Donghi ha pubblicamente ripreso un cittadino presente tra il pubblico intento a fare foto delle diapositive mostrate. Sottolinea Donghi:

"Per legge, il pubblico può assistere alle riunioni del Consiglio ma non prenderne parte. E' inaccettabile che un cittadino interrompa un pubblico servizio e risponda in malo modo dapprima ad un membro dell'Ufficio di Segreteria che, su mia richiesta, ha cordialmente e privatamente richiamato la persona in questione ad attenersi alle regole consiliari, e successivamente nei miei confronti con tono di scherno e di arroganza. Reputo poi inaccettabile e deleterio per le Istituzioni il comportamento di alcuni Consiglieri di Minoranza che hanno preso le parti di chi, a torto, urlava contro un Presidente del Consiglio intento ad applicare le norme".