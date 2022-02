Flash mob

L'iniziativa, promossa dai coordinatori locali, provinciali e regionali, è andata in scena nella serata di sabato

Fratelli d'Italia scende in piazza a Burago Molgora per protestare contro il Governo e il Green Pass. Il flashmob è stato organizzato nella serata di ieri, sabato 19 febbraio. Presenti anche i coordinatori locali, provinciali e regionali.

Burago: Fratelli d'Italia in piazza per protestare contro il Governo e il Green Pass

L'iniziativa lanciata dal partito di Giorgia Meloni ha voluto essere un modo per puntare il dito contro quello che, secondo i militanti, è il principale problema del Paese, ovvero "il fallimento del Governo sull’utilizzo senza logica del Green Pass". A gran voce Fratelli d’Italia chiede anche soluzioni immediate per alleggerire adeguatamente l’aumento dei prezzi dell’energia.

"Cittadini e imprese sono in grande difficoltà servono, interventi strutturali per affrontare a lungo termine il problema dell’indipendenza energetica nazionale. Le misure messe in campo finora sono assolutamente insufficienti e interi settori rischiano di doversi fermare. Il Governo deve intervenire in modo adeguato".

Presenti i coordinatori

Presenti all’evento di circolo il consigliere regionale Federico Romani e il coordinatore provinciale Rosario Mancino che premiano l’iniziativa dichiarando: