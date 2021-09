Dimissioni a sorpresa per Paulina Tasovac, assessore alle Politiche giovanili e Cultura del Comune di Burago Molgora. L'addio alla Giunta e al Consiglio comunale è stato determinato da motivazioni di carattere politico.

Burago, l'assessore Tasovac lascia (a sorpresa) la Giunta e il Consiglio

Se non è un fulmine a ciel sereno, poco ci manca. Decisione a sorpresa quella assunta da Paulina Tasovac, ormai ex assessore a Cultura e Politiche giovanili, che in settimana ha rassegnato le proprie dimissioni non solo dalla Giunta, ma anche dal Consiglio comunale. La diretta interessata, per il momento, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito, ma pare chiaro come alla base della scelta ci siano motivazioni di carattere puramente politico, come da lei stessa indicato nella lettera di dimissioni protocollata a inizio settimana. Dimissioni accettate dal sindaco Angelo Mandelli, che nonostante tutto ha voluto ringraziare l'assessore per il lavoro svolto fino a questo momento.

Martedì la surroga in Consiglio

Martedì sera, il Consiglio comunale si riunirà per prendere atto delle dimissioni di Tasovac. Al suo posto, Giovanna Oggionni, prima dei non eletti e già assessore ai Lavori pubblici nel corso del mandato precedente. Per quanto riguarda le deleghe rimaste sul tavolo (Cultura, Politiche Giovanili, Comunicazione e Informazione) non è ancora stato indicato un successore e per il momento resteranno in capo al sindaco stesso.