Cambia Mezzago presenta la squadra a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Rivabeni. Il primo cittadino va a caccia del bis: alle urne il prossimo 8 e giugno sfiderà Giorgio Monti, esponente di Mezzago Democratica.

E' stata una sera molto intensa quella andata in scena ieri, venerdì 19 aprile 2024, nella Sala civica di Mezzago. Nel corso dell'evento, la civica di maggioranza "Cambia Mezzago" ha ripercorso i cinque anni di amministrazione, lanciando uno sguardo anche al futuro. Nell'occasione, oltre a ufficializzare la ricandidatura a sindaco dell'attuale primo cittadino Massimiliano Rivabeni, sono stati presentati anche i candidati al Consiglio comunale. A "condurre" l'evento è stato l'attuale capogruppo in assise, Gian Luca Biffi:

"In primis ci tengo a chiarire una cosa: noi non faremo battaglie, non inciteremo sommosse popolari o atteggiamenti simili - ha spiegato Biffi - Siamo qui perché in questi cinque anni pensiamo di aver portato un cambiamento importante, un cambiamento che però non è ancora terminato. Abbiamo ancora tante cose da fare: per questo motivo abbiamo aggiunto al nostro logo gli slogan "Guarda al futuro" e "Abbraccia il cambiamento". Pensiamo sia doveroso guardare al futuro della nostra comunità e farlo con l'abbraccio delle persone".

Successivamente a prendere la parola è stato il candidato sindaco Massimiliano Rivabeni, che ha sottolineato l'apartiticità della lista civica.

"All'interno del nostro gruppo ci sono persone con sensibilità politiche differenti, ma unite dalla volontà di operare per il bene di Mezzago. Non abbiamo mai guardato alle tessere di partito e mai lo faremo. Indubbiamente nel corso di questi ultimi cinque anni abbiamo saputo dialogare con le varie forze politiche, ma crediamo che sia doveroso farlo perché porta benefici a tutti i cittadini. Il dialogo è fondamentale, ma ci tengo a sottolineare che la politica non ha fatto "irruzione" in Cambia Mezzago, ma si è sempre fermata sulla porta".

Rivabeni ha quindi ripercorso quanto fatto in questi ultimi cinque anni, prima trasmettendo un video riepilogativo, poi focalizzandosi su alcuni punti chiave e lanciando una serie di sfide per il futuro.

"Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto, muovendoci sempre nell'ottica della chiarezza e della trasparenza. Mi piace ricordare quanto fatto in termini di assistenza alle persone, con l'assunzione in Comune di un assistente sociale fisso che va ad aggiungersi a uno che lavora part time. Penso anche ai fondi recuperati da Offerta Sociale o al cambio di gestione del servizio di ristorazione della mensa scolastica, che ha permesso di limitare gli insoluti. Ogni tanto sento dire che abbiamo ridotto i servizi, ma non c'è niente di più falso, anzi. Abbiamo potenziato i servizi per i giovani e creato nuove opportunità, come la palestra a cielo aperto. Anche per quanto riguarda il Centro diurno integrato sono sicuro che andremo presto a trovare una soluzione. Guardando al futuro, invece, sono tante le sfide che ci attendono, dal nuovo Municipio alla riqualificazione dell'area feste, dal centro sportivo alla realizzazione di nuovi spazi per nuove progettualità. Sfide che sono orgoglioso di affrontare con la squadra di Cambia Mezzago. Una squadra in parte confermata e in parte rinnovata, ma che mi ha trasmesso subito grande fiducia. Sono orgoglioso di aver accettato la ricandidatura: pur non essendo mezzaghese mi avete fatto sentire parte di questa comunità giorno dopo giorno e io non posso che ringraziarvi".